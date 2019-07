Märchen-Musical feierte Premiere: Wenn die Teufelsoma am Herd steht

Auf der Seebühne im Park Schönfeld bezaubert das Musical "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" mit Action, Gefühl und rockigen Songs - Bis 11. August.

Oma Teufel kocht für den Enkel fürsorglich das Abendessen, wenn der nach dem Arbeitstag erschöpft nach Hause kommt. „Die Sache mit dem Mammon zahlt sich aus“, sagt er triumphierend, und lässt sich auf die rote Chaiselongue fallen: „Die Menschen werden immer gefühlskälter.“ Feierabend bei den Teufels – die natürlich nicht mit der List und dem Charme des Müllerssohns Georg rechnen, der erst die lüsterne Oma bezirzt, und dann Luzifer persönlich austrickst.

Die Szenen in der Hölle gehören zu den Höhepunkten des Märchenmusicals „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“, dessen Premiere beim Brüder-Grimm-Festival am Donnerstag im Park Schönfeld mit Applaus im Stehen gefeiert wurde.

Kevin Thiel ist als Georg ein sympathischer Strahlemann auf der Suche nach seiner Bestimmung – immer wenn das Wort Prophezeiung fällt, erklingt eine kleine Melodie, wie der Jingle bei den Intel-Computerchips. Ein witziger Running Gag im Stück von Michael Fajgel, das Rüdiger Canalis Wandel turbulent, lustig und für Groß und Klein in Szene gesetzt hat.

+ Schräges Räuber-Trio: Daniele Nonnis (links), Adrian Kroneberger und Annabelle Mierzwa. Fotos: ANDREAS FISCHER

Glanzlichter setzen Adrian Kroneberger und Annabelle Mierzwa als Höllenbewohner – in spektakulär schrägen Kostümen von Riet Hannah Bernhard. Oma Teufel hat zum Gothic-Look mit weißer Mega-Perücke noch ein kariertes Küchenhandtuch am Gürtel. Auch der erste Song des Teufels auf Basis von Queens „Killer Queen“ ist großartig: „Am allerliebsten säe ich Zwietracht / bei Hass hab ich die Vollmacht“.

Die diesmal leider nicht wandelbare Bühne von Oliver Doerr besteht aus den Welten Hölle und Schloss, viele weitere Szenen spielen auf dem Weg vor der Zuschauertribüne. da gibt es etwa das Räuber-Trio, das gendergerecht über Formulierungen wie „Räuberinnen und Räuber“ diskutiert, es gibt den bis auf die Unterwäsche ausgeraubten Baron Willibald mit seinem Diener Archibald (überkandidelt: Thomas Wissmann und Michael Chadim),

Chadim brilliert außerdem als Priester mit einem Altar im Rollkoffer und einer leisen Sprachstörung „Den hier Verwesenden, äh, Anwesenden“. Zudem bricht unbeherrschbarerweise immer wieder ein Melodiechen aus dem 80er-Jahre-Hit „Life Is Life“ aus ihm heraus: „La laa la la la“. Sehr schön.

Unterhosen-, Rülps-, Flatulenz und sonstige Banalwitze sind zum Glück selten, überzeugender ist der Floss-Dance, bekannt durch WM-Spieler Antoine Griezmann, der zur Erheiterung des Publikums immer mal aufgeführt wird. Von den detailreichen Tanz-Choreografien Tanja Krauths hätte man sich insgesamt noch mehr vorstellen können.

Daniele Nonnis ist König Justus der Unersättliche, Ana Ramirez seine Tochter Mirabella (nicht Mortadella, wie der Priester sagt). Mit Sneakers zur Abendrobe und herrlicher Grundmotzigkeit ist sie eine moderne junge Frau, die sich nicht einfach so verheiraten lässt. Toll: die großen dramatischen Szenen zwischen ihrer Mutter (Inga Jamry) und ihr. Ein Streit über Lebensperspektiven und Selbstbestimmtheit, der ungeahnte Ernsthaftigkeit aufscheinen lässt und im Duett „Warum vertraust du mir nicht / Hörst nicht, was ich sage“, nach Foreigners „I Want To Know What Love Is“ kulminiert. Ein Gänsehautmoment, toll begleitet von der vierköpigen Band unter Leitung von Harry Stingl. Inga Jamry beweist mit violetten Handschuhen und rostroter Lockenperücke als Mutter stimmlich und darstellerisch Format zwischen Tragik und Intriganz.