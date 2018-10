Modemacher Guido Maria Kretschmar hat jetzt ein eigenes Magazin - Der Check

Was in der Sendung „Shopping Queen“ (Vox) seit Jahren gut läuft, soll jetzt auch in gedruckter Form funktionieren: „Guido“ heißt das Magazin des Modemachers Guido Maria Kretschmar. Ein Check.

„Würde Theresa May ihre Politik so gut machen, wie sie ihre Schuhe auswählt, dann würde es uns allen in Europa besser gehen“ – Designer Guido Maria Kretschmer hat die britische Premierministerin einer politischen Stilkritik unterzogen und bezeichnet sie in seinem Fazit als „Modefrettchen“.

Was in der Sendung „Shopping Queen“ (Vox) seit Jahren gut läuft, soll jetzt auch in gedruckter Form funktionieren: Modetrends und -tipps, Rezepte, allerlei Lebensweisheiten und mehr von dem Designer, der längst mehr als Kleider entwirft. Schmuck, Tapeten, Kissenhüllen gibt es von ihm – jetzt auch eine Zeitschrift für Frauen. „Guido“ – mit dem Untertitel „Eine von Euch!“. Auf dem Cover das lächelnde Gesicht des Modeschöpfers, der es zu genießen scheint, von vier Frauenhänden getätschelt zu werden. Die Zeitschrift ist in Sachen Layout und Themen eine Mischung aus Fanzine und life-styligem Heft.

Vor allem aber sind es 196 Seiten mit viel Werbung (mal als Anzeige, mal als Stylingtipps) und die volle Dröhnung Guido Maria Kretschmer: vom Editorial, in dem er verrät, dass die Rezepte von seinem Mann Frank stammen („sie schmecken so gut, dass ich euch gern an meinen Tisch nehmen werde“) und er das Magazin gerne „Liebe“ genannt hätte („Einmal Liebe bitte“). Was bei „Shopping Queen“ funktioniert, weil es empathisch und oft originell wirkt, kommt gedruckt schnell aufgesetzt daher. Was gesprochen funktioniert, läuft im Heft ins Leere.

Kretschmer ist wie Barbara Schöneberger in ihrem Magazin „Barbara“ kumpelig, aber leider nicht selbstironisch. Und: Auch wenn man ihm sein „Eine von Euch“-Mantra glauben will – er ist es nicht. „Euer Guido“, wie er im Heft heißt, tätschelt überfürsorglich an den Leserinnen herum. Fehlt nur, dass er in die Hände spuckt und deren nicht perfekt liegende Haarsträhne aus dem Gesicht streicht.

Bei „Guido“ werden nicht-spektakuläre Reportagen über Frauen, die Wohnungslosen helfen oder Kinder, die in einem Camp so sein dürfen wie sie sind, zu Rettungsankern. Denn in den Geschichten (die nicht aus Kretschmers Feder stammen) schwingt nicht ständig im Unterton die Mahnung des Modemachers mit, der auf einer Seite fast schon krampfhaft zur Selbstakzeptanz rät und auf der nächsten Frauen sagt, was an ihrem Styling für den festlichen Abend nicht stimmt. Das sieht dann tatsächlich etwas schicker aus – aber dafür hätte es auch eine Kolumne in einem Modemagazin getan.

Guido (Grunner + Jahr) ist am Donnerstag zum ersten Mal erschienen. Wieder: 29. November, 3,80 Euro.

