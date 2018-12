King Kong der Comedy: Mario Barth in der ausverkauften Kasseler Rothenbach-Halle

Bombastische Bühne: Mario Barth beim Auftritt in der Rothenbach-Halle Kassel.

Kassel. 5000 Besucher feierten den Comedian in der Kasseler Rothenbach-Halle als liebenswerten Chauvi.

Als sich am Samstagabend in der voll besetzten Kasseler Rothenbach-Halle der Vorhang hob, wurde schlagartig klar: Hier kommt gleich jemand, der nicht kleckert, sondern klotzt. Das wuchtige Bühnenbild wirkte wie die Wand mit dem riesigen Tor auf Skull Island, die in zahlreichen King-Kong-Verfilmungen die Ureinwohner vor dem legendären Affenkoloss schützen sollte.

Nach ein paar Minuten durchschritt zwar nur die Comedy-Ikone Mario Barth in Menschengröße das Portal, doch im Laufe seines aktuellen Programms „Männer sind faul, sagen die Frauen“ fühlte man sich noch des Öfteren an die Eigenschaften des bulligen Gorillas erinnert. Denn Mario Barth ist ein Macho vor dem Herrn. Da kann er mit noch so beharrlicher Vehemenz seinen Respekt für das weibliche Geschlecht artikulieren – seiner Auffassung nach wollen Frauen eigentlich nur beschützt, verwöhnt und verführt werden von Typen, die mit kerniger Physis und verständnisvoller Sensibilität den Kuschel-King-Kong mimen.

Und er ist dieser Typ. Er strullert in den Pool, schmeißt Silvesterböller in Briefkästen und säuft und kalauert sich mit tumben Kumpels durch Junggesellen-Partys, während sich die Ladys in Badezimmern mit Blumenduft und Creme verwöhnen. Ja, Frauen sind die Krone der Schöpfung. Intelligent, auf Hygiene bedacht, emphatisch und ordentlich – aber so langweilig.

Ganz abgesehen vom täglichen Pragmatismus. Eine Deckenlampe soll angeschraubt werden, im Auto nervt ein Signalton, das Handy will erklärt sein. Männersache. Und dann verkündet er die Zauberformel, die mit ihrer schlichten Weisheit am Horizont der Geschlechterfragen leuchtet, wie das heilige Feuer am Karsamstag: Happy wife, happy life.

Barth ist ein liebenswerter Chauvi, dem dieses Thema Reichtum beschert. In seiner Partitur des Lebens singen Männer und Frauen zweistimmig, doch die Bühne hat der Mann gebaut und für das Licht und die Technik ist er zuständig. Seinen Dreiklang aus geerdetem Berlin-Gelaber, Selbstironie und Vortragsenergie präsentiert er mit Groove, und wer sich in dieser Komposition inhaltlich nicht angesprochen fühlt, hat wahrscheinlich auch beim dramatischen Filmfinale, in dem King Kong auf dem Empire State Building stirbt, um seiner Liebe das Leben zu retten, keine Träne vergossen.

Das Publikum feierte den sympathischen Quasselkönig, der sich jeglichem politischen Statement verweigert und einfach nur unterhalten möchte. Unangenehm waren an diesem Abend die langen Warteschlangen in und um die Rothenbach-Halle. Ob Eingang, Toiletten oder Getränkestand – logistisch war bei diesem Menschenaufkommen von 5000 Besuchern definitiv die Grenze überschritten.

Von Andreas Köthe

Wieder am 14.12.2019 in der Kasseler Rothenbach-Halle, Karten: 0561/203204

