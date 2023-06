Mehr Charme als gedacht: „Cyrano de Bergerac“ auf dem Parkdeck

Der Mann mit der großen Nase

+ © Isabel Winarsch Kämpft mit Degen und Feder: Gabriel von Berlepsch als Cyrano de Bergerac. © Isabel Winarsch

Das Deutsche Theater in Göttingen feierte am Samstag mit „Cyrano de Bergerac“ Premiere. Gespielt wurde auf dem Parkdeck.

Göttingen – Sommerliche Temperaturen und ein Bühnenbild, das die Blicke anzog: Lange Vorhänge in königlichem Rot rahmten einen mehrere Meter hohen, grünen Torbogen – verziert mit allerlei Symbolen. Sehenswert auch die historischen Kostüme und die wallenden Perücken einiger Darsteller, die vorab die Besucher begrüßen.

Wenige Minuten später erscheint er: Cyrano de Bergerac. Als „Meister des Spoken Words“ wird er angekündigt, obwohl Meister des geschriebenen Gedichts besser passen würde, besonders, wenn es um Liebesgedichte geht. Das Deutsche Theater in Göttingen feierte am Samstag mit „Cyrano de Bergerac“ eine erfolgreiche ausverkaufte Premiere. Gespielt wurde auf dem Parkdeck des Theaters – und das hatte mehr Charme, als man dachte.

Das Original von Edmond Rostard feierte 1907 Uraufführung in Paris. Als romantisch-komödiantisches Versdrama verstand er es. Genau diese Ambivalenzen zeichnen auch die Inszenierung in Göttingen aus. Regie führte Annette Pullen.

Wie inszeniert man einen tragischen Helden, der selbstlos, aber voller Selbstmitleid ist? Gleichsam aber auch ein ungemein gefühlvoller Mensch, dessen größtes Leid seine übergroße Nase ist. Die Folge: eine tragische Verflechtung. Cyrano hat sich unsterblich in die schöne Roxane verliebt (Nathalie Thiede als romantische junge Frau im Wertewandel –„ein Mann muss nicht schön sein“), glaubt aber wegen seiner langen Nase zu hässlich zu sein, um ihr Herz erobern zu können. Umso mehr, als sich Roxane in den smarten Schönling Christian (Daniel Mühe als einfältiger junger Mann) verliebt hat. Sie erzählt Cyrano davon, ebenso, dass sie sich von Christian Liebesbriefe wünscht, was dieser – schön, aber nicht gerade schreibbegabt – nicht leisten kann. Cyrano übernimmt. Roxane ist verzaubert von den Gedichten, für dessen Urheber sie Christian hält.

Doch die Schöne will mehr. Christian soll beim nächsten Treffen Liebesworte improvisieren. Eine Aufgabe, bei der er sich blamiert. Wieder springt Cyrano ein, doch der Schwindel bleibt nicht von Dauer. Bis es zur finalen Enttarnung kommt, wirbelt ein Krieg durchs Land. Christian verliert sein Leben, Cyrano wird schwer verletzt.

„Cyrano de Bergerac“ ist zugleich Komödie und Tragödie

Ob er und Roxane nun zueinanderfinden, sei hier nicht verraten, wohl aber, dass die Inszenierung den Konflikt zwischen Komödie und Tragödie bestens gelöst hat. Großen Anteil daran hat Gabriel von Berlepsch als Titelfigur. Wie er Cyrano zwischen tiefer Resignation und kühnem Kämpferherz, zwischen Wut und Würde auf die Bühne bringt, ist grandios. Lob auch für die komödiantisch gefärbten Kontraste dieser Inszenierung. Da trifft sich eine grelle Truppe schräger Vögel, um das Dichten zu lernen, dreht sich das Genderkarussell, weiten sich rasante Degen-Duelle auf zehn Minuten aus. Lang anhaltender Schlussapplaus.