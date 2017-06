Mehr als 320 Schulkinder begeistern beim Musikschulkonzert "Kassel singt!"

+ © Kurt U. Heldmann Stimmgewaltig: Kinder aus dreizehn Kasseler Schulen und der Musikschule sangen unter der Leitung von Mykola Avramchuk in der Stadthalle. © Kurt U. Heldmann

Kassel. So klingt die junge Stadt Kassel. Nach dem Auftakt im vorigen Jahr fand am Sonntag das zweite Konzert unter dem Motto „Kassel singt!“ in der ausverkauften Stadthalle statt.