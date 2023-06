Mehrfache Weltpremieren: Edgar Knecht kommt mit neuem Projekt ins Kasseler Opernhaus

Von: Kirsten Ammermüller

Teilen

Vor dem Jazz-Taxi: Theaterstübchenchef Markus Knierim (links) und Jazz-Pianist Edgar Knecht. © Kirsten Ammermüller

Er ist ein musikalischer Brückenbauer und Weltenwandler: Der Kasseler Jazz-Pianist Edgar Knecht hat mit seinen Verbindungen von deutschen Volksliedern, Klassik und Jazz eine einzigartige Symbiose der Genres geschaffen, mit der er auch international viel Beachtung findet.

Kassel – Nun ist es für ihn an der Zeit, dieses Projekt noch weiter zu öffnen und auf den europäischen Horizont auszudehnen. Am Sonntag, 9. Juli, geht er mit dem Theaterstübchen fremd und wird im Opernhaus gleich mehrfach Premiere feiern. „Colors of Europe“ heißt das Programm, in dem er auch traditionelle Volkslieder aus dem europäischen Raum aufgreift. Ein Album mit verschiedenen Gastmusikern aus Europa ist geplant.

Neben Rolf Denecke am Kontrabass und Tobias Schulte am Schlagzeug werden zwei weitere Schwergewichte der zeitgenössischen Jazz-Szene das Trio bei dem Konzert zum Quintett ergänzen: Der Trompeter und zweifache Echo-Jazz-Preisträger Frederik Köster sowie der österreichische Bassklarinettist Christoph Pepe Auer. Während Knecht und Köster bereits mehrfach zusammen gewirkt haben, etwa an dem Album „Personal Seasons“ (2019), wird es für den Pianisten und den Bassklarinettisten eine Premiere sein. Auer gilt als einer der interessantesten österreichischen Jazzmusiker. Die Bassklarinette ist sein Hauptinstrument, zudem ist er stets auf der Suche nach neuen Sounds und Klangkombinationen. Etwa ein Murmelspiel, das er als „Pepephon“ durch Tüftelei perfektioniert hat.

Mit dieser Experimentierfreude hat Auer neben dem virtuosen Spiel eine weitere Leidenschaft mit Knecht gemeinsam. So wird ein von Knecht zum Patent angemeldeter Piano-Modulator erstmalig zum Einsatz kommen. Über ein elektronisches Schaltpult, das mit dem Fuß bedient wird, können mit einem weichen Belag bespannte Module auf die Saiten herabgesenkt werden. Dadurch erhält der Klang eine perkussive Wirkung. „Auch andere haben schon mit dem Klang des Klaviers experimentiert, wie beispielsweise John Cage“, erzählt Knecht, aber diese Art sei einmalig, weil weiterhin beide Hände für das Spiel frei sind. Eine echte Weltpremiere also, neben den neuen Kompositionen, die an diesem Abend ebenfalls zur Uraufführung kommen.

Colors of Europe 9. Juli, 19.30 Uhr, Opernhaus, Tickets: theaterstuebchen.de oder staatstheater-kassel.de