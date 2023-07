Mick Jagger wird 80 Jahre alt – Die Illusion, dass das Alter egal ist

Von: Mark-Christian von Busse

„Sie erfüllt ihren Zweck“, sagt Mick Jagger über seine Stimme. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Mick Jagger, der Sänger der Rolling Stones, feiert seinen 80. Geburtstag. Kulturredakteur Mark-Christian von Busse blickt auf sein Leben zurück.

Hat Mick Jagger es verdient, dass ihm zum 80. Geburtstag dieser prominente Platz gewidmet wird? Vor Jahrzehnten wäre das undenkbar gewesen – der Sänger der Rolling Stones galt als „Bürgerschreck“: ein Rüpel und Rebell, der das schockierende Aufbegehren einer Generation verkörperte.

„Die Beatles wollen deine Hand halten, die Stones wollen deine Stadt niederbrennen“, äußerte Schriftsteller Tom Wolfe, als man sich wegen Jaggers Drogen-Eskapaden und sexuellen Ausschweifungen nicht vorstellen konnte, dass er überhaupt je 80 werden würde.

Das ist Ewigkeiten her. Heute feiern sentimentale Fans auf Bombast-Tourneen ihre nostalgisch verklärte Jugend. Mit „Angie“ zog sogar CDU-Kanzlerin Merkel in den Wahlkampf. Längst leitet Jagger, der in den Ritterstand erhobene abgebrochene Wirtschaftsstudent an der London School of Economics, das unverwüstliche Unternehmen Rolling Stones als umtriebiger Geschäftsmann: Der achtfache Vater – der sechsjährige Deveraux mit Freundin Melanie Hamrick (36) ist zwei Jahre jünger als Urenkel Ezra – hat mit der Weltmarke Stones die Kommerzialisierung des Pop vorangetrieben.

Jagger hat auch unser Bild vom Älterwerden verändert. Die The-Who-Zeile „I hope I die before I get old“ ist vergessen. Ich hoffe, ich sterbe, bevor ich alt werde? Nun gilt: Man ist so jung, wie man sich fühlt – ein unbeschwert-wildes Lebensgefühl blitzt selbst dann noch auf, wenn Jagger mit 80 über die Bühne jagt.

Die Stones schenken die Illusion, dass sich das Altern ignorieren, Vergänglichkeit übertrumpfen lassen könnte, weil es immer weitergeht, selbst nach dem Tod von Drummer Charlie Watts, auch Jaggers eigener Herzklappen-OP zum Trotz. „Street Fighting Man“ und „(I Can’t Get No) Satisfaction“ sind ja auch unsterblich.

Aber selbst die Stones werden der Endlichkeit nicht entkommen. Gitarrist Keith Richards – auch er steuert auf den 80. zu – hat es vorausgesehen mit der Prophezeiung, man verlasse die Band „im Sarg oder man wird rausgeschmissen“. Zur endgültigen Trennung der Antipoden aber ist es trotz legendärer Streits in den 61 Jahren der größten Rock-‘n’-Roll-Band der Welt nie gekommen.