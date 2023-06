Mit „Der Graf von Monte Christo“ eröffneten die Bad Gandersheimer Domfestspiele

Von: Ute Lawrenz

Es gibt viele Szenenwechsel: Szene aus dem Drama „Der Graf von Monte Christo“ mit (von links) Miriam Schwan, Rudi Klein, Guido Kleineidam, Ben Ossen, Lucille-Mareen Mayr, Ellen Kärcher, Dominik Müller, Eva Paulina Loska, Frank Bahrenberg und Bas Timmers. © Julia Lormis/Domfestspiele

Nur der Himmel spielte nicht mit. Bei teils heftigen Regenschauern sind die Bad Gandersheimer Domfestspiele mit „Der Graf von Monte Christo“ eröffnet worden. Für die Inszenierung von Bruno Klimek gab das Publikum Standing Ovations.

Bad Gandersheim – Die Geschichte von Alexandre Dumas spielt im postnapoleonischen Frankreich: Dantès kehrt mit einem Schiff des Reeders Morrel nach Frankreich zurück. Der Kapitän ist während der Fahrt gestorben. Zu dessen Nachfolger macht der Reeder Dantès. Doch Danglar, der mit auf dem Schiff war, gönnt dem „Freund“ die Beförderung nicht. Gern wäre er selbst Kapitän geworden. Mondego wirbt um Dantès’ Verlobte.

Die Hochzeit steht nun kurz bevor. Mit Caderousse schmieden Danglar und Mondego Pläne, um Dantès noch vorher loszuwerden. Sie schreiben einen Denunziationsbrief, der den Konkurrenten beschuldigt, Napoleon-Anhänger zu sein. Ohne etwas davon zu ahnen, trägt Dantès einen Beweis dafür mit sich. Der verstorbene Kapitän hatte ihn mit einem Botendienst auf Elba beauftragt. Ebendort erhielt Dantès einen Brief Napoleons, den er nach Paris bringen soll. Mit diesem Schriftstück wird er verhaftet.

Als der königstreue Staatsanwalt davon erfährt – Adressat des Briefes ist dessen Vater, der Napoleon unterstützt – schafft er Dantès aus Angst um seine eigene Karriere beiseite: Er setzt ihn im Inselgefängnis Château d’If fest und bringt ihn, so glaubt er, für immer zum Schweigen. Doch mithilfe eines Leidensgenossen kann Dantès sich nach langen Jahren befreien und mit dessen Schatz Rache üben.

Wie war‘s? Zwei Stunden können lang sein. Die komplexe Geschichte sollten sich Besucher vorher ansehen, um bei den vielen Handlungssträngen nicht den Kurs zu verlieren.

Es ist eine Leistung, den komplizierten Plot in knapp zwei Stunden über die Bühne zu bringen. Klimek und seiner Crew gelingt es in der Fassung von Bert van Derghem und mit vielen Wechseln von Szenerie und Figuren. Nur Paul Schaeffler bleibt Dantès, der nach seiner Flucht aus dem Gefängnis als Graf von Monte Christo auftritt. Mit kleinen Veränderungen von Kostüm (Tanja Liebermann) und Maske springen die Darsteller (Miriam Schwan, Dominik Müller, Eva Paulina Loska, Ben Ossen, Ellen Kärcher, Bas Timmers, Frank Bahrenberg, Guido Kleineidam, Rudi Klein, Lucille Mareen Mayr) nicht immer auf höchstem Niveau von einer Rolle in die nächste.

Erstaunlich, wie wenige Mittel es auf fast leerer Bühne (Bruno Klimek) braucht, um die Szenenwechsel klarzumachen. Endet eine Situation mit einem Toten, so steht dieser unaufwendig auf und macht Platz für das nächste Drama. Zum Mitspieler wird die Musik, teils angenehm jazzig, im Arrangement des musikalischen Leiters der Domfestspiele, Ferdinand von Seebach, der selbst das Keyboard spielt und das Geschehen mitträgt. So gibt das Schlagzeug (Stephan Genze) einmal Schläge für Dantès, unter denen der zusammenzuckt, sich windet.

Auch wenn sich in Dantès’ Rachefeldzug manche Szenen – zwar mit Tiefgang – in die Länge zogen, das Publikum in den nicht ganz vollen Reihen störte das augenscheinlich wenig. Für den entscheidenden Fechtkampf gab es Szenenapplaus (Choreografie: Oliver Sproll) und am Schluss Standing Ovations (Ute Lawrenz)

Nächste Vorstellungen am 25. Juni, 1. und 6. Juli. Karten unter gandersheimer-domfestspiele.de und 05382/95533-11.