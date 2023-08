Mit Fiddle, Gitarre und Stimme - Billow Wood beim Kaufunger Stiftssommer

Harmonie und Beseeltheit mit Billow Wood: Dafür sorgten Darren Roche (von links), Emily Donoghue, Harry Lawler und Mark O’Donnell, hinten am Schlagzeug Andy Dempsey. © Pia Malmus

Die Irish-Folk-Band Billow Wood beim Kaufunger Stiftssommer

Kaufungen – Die Show ging gerade los, und es fing an zu tröpfeln: Wenn Iren musizieren, gehört Regen sozusagen zwingend dazu. Für die rund 200 Folk-Freunde gab es Plastikregencapes, und dann doch noch ein Einsehen des Wettergottes, der als Entschädigung einen Doppel-Regenbogen schickte – eine tolle Kulisse für den Beginn der Show von Billow Wood beim Kaufunger Stiftssommer im lauschigen Stiftshof, die, bevor sie zum Schleswig-Holstein-Musikfestival weiterreisen, dort Station machten.

Mark O´Donnell (Fiddle/Gitarre), Harry Lawler (Irische Harfe), Darren Roche (Akkordeon), Emily Donoghue (Mandoline) und Andy Dempsey (Drums/Shaker) legten sich ordentlich ins Zeug und brachten ihr Publikum zum Mittanzen und -singen. Die rasanten Rhythmen und Loops gehen in die Beine, keine Frage, wie etwa „Night in Doolin.“

Viele der Songs sind Eigenkompositionen: In der Ballade „The Coldest Water“, überlebt ein Junge einen Unfall im Wasser. Übrigens eine klangvolle Nummer zum Zurücklehnen und Durchatmen.

Gerade die beseelten Balladen machten eindrucksvoll klar, warum die vom Irish Folk inspirierte Popmusik hierzulande so viele Fans hat. Harmonie und Beseeltheit sind ein Entspannungsgarant. Mit „Working on a Building“ gab es noch Traditionelles aus Amerika. Stimmlich harmonierten alle ebenfalls prächtig miteinander, und Emily Donoghue drückt mit ihrer rauchigen Altstimme dem Gesang einen besonderen Stempel auf.

Die Multiinstrumentalisten – es gab mehrere Instrumententauschs – sangen nicht nur Englisch, sondern auch Irisch: „If you come back“ zeigt in der Verarbeitung der Umweltproblematik, dass die junge Generation in Irland davon genauso umgetrieben ist, wie alle: Musik verbindet eben.

Ganz ohne Deutschkenntnisse sind die Fünf nicht geblieben: sie können Bier bestellen und Zuneigung ausdrücken. Die bekommen sie zuhauf von ihrem Publikum, das sich am Ende der Show noch eine instrumentale Zugabe erklatscht und noch mal ordentlich dazu tanzt. Eine Fiddle ist übrigens eine ganz normale Violine: lediglich die Spielweise ist eine andere, als man das normalerweise kennt. Tolle Stimmung, toller Abend- und man hat noch irisch gelernt.

Weiteres Konzerte beim Kaufunger Stiftssommer Ein besonderes Familienkonzert erwartet alle Stiftssommerfans am 27. August: Kerstin Röhn und Juliane Baumann-Kremzow präsentieren „Sonne, Wind und Mehr“, eine musikalische Urlaubsreise für die Ohren: „Kann Musik die Sonne scheinen und das Meer glitzern lassen?“ Dieser Frage gehen die Künstlerinnen nach und lassen dabei Instrumente wie Saxophon, Querflöte, Orgel und Klavier erklingen. Infos und Tickets