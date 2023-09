Mit neuem Schwung durchstarten: Das Theaterstübchen stellt Programm vor

Von: Kirsten Ammermüller

Bemerkenswerte Sängerin und Songschreiberin: Malika Tirolien aus Guadeloupe, lebt heute in Montreal. © Privat

Kasseler Jazz-Club geht mit hochkarätigem Programm in die Saison

Kassel – Am Ende gab es ein lautes Aufatmen. Die Folgen der Pandemie und die steigenden Kosten durch den Krieg in der Ukraine haben auch Markus Knierim, Betreiber des Kasseler Theaterstübchens zu Beginn des Jahres die eine oder andere schlaflose Nacht beschert – Besucherrückgang bei gleichzeitiger Preissteigerung auf allen Ebenen ließ die Frage, wie es weitergeht, nicht nur leise anklingen. Nun präsentiert er zuversichtlich das neue Programm.

Rückblick

Mit dem 14. Jazz-Frühling 2023 war ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Dieser hielt über die Saison bis zum Abschlusskonzert im Juli mit Edgar Knecht im Opernhaus an. „Vor allem die Abendkasse war deutlich stärker nachgefragt, als in früheren Jahren – teilweise haben wir dort noch einmal 80 Karten verkauft“, sagt Knierim. Das ist gut, macht es für die Planung und Kalkulation des Veranstalters aber auch schwerer. Ab der kommenden Saison werden deshalb diejenigen belohnt, die ihre Karten bereits im Vorverkauf erwerben, denn diese sind fünf Euro günstiger.

„Neue Besucher haben wir auch erreicht, weil wir viele junge Musiker aus der Stadt auf die Bühne geholt haben“, so der Club-Betreiber, es hat sich aber auch bei Studenten herumgesprochen, dass sie 50 Prozent Preisnachlass erhalten.

Neue Saison

Insgesamt gute Voraussetzungen für die neue Saison. Bis Ende April 2024 ist nahezu jeden Abend die Bühne im Stübchen belegt und die Karten sind im Vorverkauf erhältlich, „es ist immer offen“, beteuert Knierim. Ab dem 12. September geht es los mit Swing und New Orleans Jazz aus Nordhessen von den Soulfood Strutters. Und weil es Tradition im Club ist, dass regionale und internationale Größen sich die Klinke in die Hand geben, haben die australischen Alternativ-Rocker Kingswood für den 17. September ihr Kommen angekündigt.

Reihen

Alte und neue Reihen bieten eine grobe Orientierung, möchte man ein bestimmtes Genre erleben. Da ist zum einen die Reihe „Jazz ist Dienstag“, die am 3. Oktober von Lisa Wulff und ihrem Quartett eröffnet wird. Außerdem ist unter diesem Titel der Jazztrompeter Peter Somuah (24. Oktober) mit seiner Combo zu erleben.

Die Reihe „Frauenstimmen“ wird von Reema Müller-Westernhagen (5. Oktober), der Tochter des bekannten Rock-Musikers eröffnet. Als einen „musikalischen Trip der Extraklasse“ beschrieb unser Kritiker das Konzert der isländischen Jazz-Formation ADHD 2016, ein gern gesehener Gast in Kassel. Nun hat sie sich erneut angekündigt (20.10.).

Blues-Woche

Eröffnet wird die 26. Blueswoche von der Berliner Bluesrockband Engerling (26.10.). 1975 in Ost-Berlin gegründet, war sie fester Bestandteil der Bluesszene der DDR, bis heute hält sie an ihrer musikalischen Konzeption aus geradlinigem und urwüchsigem Blues- und Boogierock fest. Véronique Gayot (2.11.) setzt mit ihrer Band das Programm der Blueswoche fort.

Benefiz-Konzerte

Auch der soziale Aspekt liegt Markus Knierim am Herzen. Mit „Concert for the homeless People“ (29.10.) sollen wohnungslose und von Armut betroffene Menschen unterstützt werden, eine Vielzahl an regionalen Künstlern wird auf der Bühne stehen. Die Bands Antiheld, Kyles Tolone und Delta Constellations haben bereits im vergangenen Jahr mit ihrer Heartbeat Open-Air-Tour Geld für Projekte mit dem Schwerpunkt Gesundheitsversorgung in Afrika gesammelt. Nun setzen sie ihre Mission fort und rocken die Bühne im Theaterstübchen für diesen guten Zweck (24.11.). theaterstuebchen.de

Progressiver Blues Rock mit Julian Sas. © Privat

Bluesrock aus Down Under: Kingswood. © Michelle Grace Hunder/Johan Breij/Gili Dailes/James/NH

Starke Stimme: Reema Müller-Westernhagen. © Privat