So schön: Joris begeistert mit dem Kammermusikensemble Mikis Takeover im Kulturzelt

+ © Nele Fauser Joris Musiker © Nele Fauser

Es war heiß, es war voll, es war wunderschön. Der Sänger Joris gastierte mit dem Kammermusikensemble Mikis Takeover im Kulturzelt in Kassel an der Drahtbrücke

Kassel – Zum Schluss standen die Zuhörer im ausverkauften Kulturzelt und sangen „Und immer, wenn es Zeit wird zu gehen, verpass ich den Moment und bleibe stehen“, und das nicht nur aus voller Kehle sondern auch aus vollem Herzen. Der Sänger Joris und das kammermusikalische Ensemble Mikis Takeover hatten das Kulturzelt in über zwei Stunden in ein „Zauber-Zirkus-Zelt“ verwandelt, wie Joris bemerkte.

Was der Unterschied zwischen einem Takeover und einem Crossover ist, muss erlebt werden. Der Konzertmeister der Bergischen Symphoniker, Mihalj Kekenj alias Miki, arbeitet mit Künstlern aus Pop, Soul und Hip-Hop zusammen. Seine Kunst, die Stücke der Musiker für das Kammerensemble zu arrangieren, liegt darin, nicht nur das Keyboard durch Streicher zu ersetzen. Vielmehr ist es die Welt der Klassik, die mit ihren Elementen die Musik des Pop interpretiert, sich ihr öffnet, etwas Neues entstehen lässt. Zu seinem Ensemble gehören neben ihm selbst an der Geige Shinkyung Kim (Geige), Erin Kirby (Viola) Valentin Priebus (Cello) und Max Dommers (Kontrabass).

Sein Welthit ließe auf sich warten, meint Joris, fügt dann an Kekenj gewandt hinzu: „Aber du hast schon einen geschrieben.“ Das Ensemble setzt an – ta ta ta taaa – Beethovens Fünfte, Schmunzeln im Publikum. Geschickt gleiten die Musiker in das Stück „Du“ hinüber.

Es sind diese Momente, in denen nur die Musik spricht, Emotionen ausbreitet, vereint. Aber auch die sehr offenen, persönlichen Plaudereien von Joris. Wenn er von dem schrecklichen Selbstmordattentat 2016 in Ansbach auf einem Festival erzählt. Er stand auf der Bühne. Drei Tage später war er in Kassel zu Gast. „Es gibt so viel Mist und Schreckliches da draußen“, sagt er, umso dankbarer sei er für Momente wie diesen, in denen Menschen zusammenkommen, um gemeinsam etwas Schönes zu erleben. Das Publikum wollte die Musiker nicht gehen lassen, den Moment festhalten. Die aber hatten keinen weiteren Song auf dem Notenblatt. Joris greift zur Gitarre und singt „Yesterday“ von den Beatles – ein Moment der nachhallt und erfüllt. Foto: Nele Fauser