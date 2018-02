Museum für Sepulkralkultur: Neue Ausstellung über Glas und den Tod

Kassel. Ob ein 150-jähriger gläserner Prunkleichenwagen oder Versuche, Körper mit Glas zu konservieren: Die Ausstellung zeigt mit seinen Exponaten: Glas spielt beim Tod eine Rolle.

Es ist zerbrechlich und doch fest: Glas. Scherben bringen Glück und die Lebenszeit rinnt durch das Stundenglas. Wie kaum ein anderes Material spielt Glas auch rund um das Sterben und den Tod eine wesentliche Rolle. Von transparenten Dingen und transzendenten Vorstellungen handelt die jetzt eröffnete Sonderpräsentation „Alles klar? Glas und Tod“ im Kasseler Museum für Sepulkralkultur. Objekte aus Glas rücken dabei in den Fokus.

Die Exponate, die nun zusammen zu sehen sind, hat man schon in der Dauerausstellung entdecken können. Vereinzelt sah man Perlenkränze, Inschriftenplatten, Schmuckstücke, Grabzeichen aus Glas. Doch entfaltet die Erhabenheit des verwitterungsbeständigen Materials erst in der gemeinsamen Präsentation „Alles klar? Glas und Tod“ ihre starke Wirkung.

Wie kaum ein anderes Material, ist Glas mit Vorstellungen von der Welt der Toten verknüpft. Abgeleitet vom mittelhochdeutschen Begriff „glanst“ für „glänzend“ oder auch „gleißend“, liegt es nahe, dass sich das Christentum den lichtdurchfluteten Himmel als gläsernes Meer dachte.

Und: Schon seit dem 14. Jahrhundert werden Sanduhren zur Zeitmessung eingesetzt – wurden zum Symbol für die Lebenszeit, die abläuft. Doch vergänglich, das wollen viele Menschen nicht sein: Der französische Architekt Pierre Giraud wollte 1799 in seine Friedhofsanlage Bauglieder aus einem speziellen Glas integrieren – sie sollten aus den Gebeinen der Verstorbenen gewonnen werden. Die bizarre Idee dahinter: Verstorbene sollten in unvergängliches Glas umgewandelt und so auf ewig bewahrt werden.

Die Zeitreise in der Sonderpräsentation geht weiter über die Phase der Aufklärung, als der Schutz der Lebenden vor den Ausdünstungen der Toten im Mittelpunkt der Bestattungsabläufe stand. Ein 150 Jahre alter gläserner Prunkleichenwagen wurde für die Sonderausstellung mühevoll aus dem Unter- ins Obergeschoss gebracht.

Erstes modernes Einbalsamierungsverfahren mit Glas

Man braucht beim Besuch auch Nerven: Versuche, Körper mit Glas zu konservieren, gab es 1823. Der Militärapotheker und Chemiker Jean-Nicolas Ganal (1791-1852) injizierte Aluminiumsulfat oder Aluminiumchlorid in die Aorta des Verstorbenen. Durch den Austausch der Körperflüssigkeiten erfand er das erste moderne Verfahren zur Einbalsamierung. Gunther von Hagens entwickelte die Methode weiter, indem er die Plastination erfand. In den Glasflaschen eines Einbalsamierungssets befinden sich jene chemischen Substanzen. Zum Set gehören außerdem Glasaugen.

Mal verspielt, mal schlicht sind dagegen die Grabmalgestaltung aus Glas und die kleinformatigen Souvenirs, wie etwa Hinterglasmalerei als kostbare Erinnerung. Auch beim rituellen Umgang mit dem Leichnam und als Trauerschmuck findet man das lichtdurchlässige Material – in Form von Glaskugeln, Glasperlen in Totenkronen. Grablichter sind im Museum an der Weinbergstraße 25 zu sehen. Sie stehen für das im Jenseits weiterhin erstrahlende Leben. Doch die Urnen aus Glas der Studierenden aus der Kasseler Projektgruppe von Dr. Stefan Mitzlaff machen letztlich klar: das Ablaufen der Zeit ist nicht aufzuhalten – das Leben ist zerbrechlich wie Glas.