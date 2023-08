Witzig und bewegend: Musical „Die kluge Bauerntochter“

Seebühne in Kassel

+ © Fischer, Andreas Stimmungvoll: Die Seebühne im Park Schönfeld mit dem Ensemble. © Fischer, Andreas

Das Märchenmusical „Die kluge Bauerntochter“ feierte eine gelungene Premiere. Aufführungen bis zum Ende der Schulferien

Kassel – Heinrich ist zwar ein Prinz, interessiert sich aber nur für sein Teleskop. Wie es um die die leeren Bäuche seiner Untertanen steht, ist ihm egal. Den Fischern hat der gleichgültige Monarch sogar das Fischen verboten. Nur gut, dass es die Bauerntochter Johanna gibt – eine liebevolle, reine Seele, zudem bildhübsch und angriffslustig. Wie sie die Nöte der Fischer beendet, ihren Vater aus dem Gefängnis befreit, Heinrichs zwielichtigem Cousin und dessen bösartiger Begleiterin Agnes ein Schnippchen schlägt und das Herz des Prinzen gewinnt, davon erzählt das Grimm-Märchen „Die kluge Bauerntochter“. In einer Bearbeitung von Michael Fajgel (Texte und Liedtexte) und unter der Regie von Rüdiger Canalis Wandel entstand daraus ein Märchenmusical.

Der Clou: Die Open Air-Inszenierung findet auf der Seebühne im Park Schönfeld statt. Die ausverkaufte Premiere beim Brüder-Grimm-Festivalwurde von den Besuchern lautstark gefeiert. Am Vortag noch wurde bei Dauerregen im Matsch geprobt, am Premierentag hatte man Glück. Nur eine kurze Regenpause unterbrach die Inszenierung. Besucher wie Darsteller stülpten sich Regencapes über und schon ging das Vergnügen weiter.

Allein der Blick auf das Bühnenbild (Oliver Doerr) lohnte das Kommen. Gerahmt von der Natur und so pragmatisch wie ästhetisch gestaltet – ein Blickfang. Umso mehr, als die Dunkelheit einsetzte und Scheinwerfer die Spielflächen illuminierten. Auch das spielfreudige Ensemble in herrlich verrückten bunten Kostümen von Riet Hannah Bernard begeisterte. Jede Figur war optimal besetzt. Steffi Regner bezauberte als Titelfigur mit Charme und Stimme, Benjamin Hauschild – ebenfalls gut bei Stimme – überzeugte als schnöseliger Prinz. Mit kräftiger Soul-Stimme und Sinn für schräge Komik wartete Kathrin Roppel als Lady Waltrud auf, als herrlich böses Gaunergespann Annabelle Mierzwa und Adrian Kroneberger. Auch Michael Chadim (gleich in drei Rollen) und Harald Tauber als Johannas Vater sorgten für viele Lacher, Sabine Guth stand für viel Gefühl. Applaus gab es auch für Tanja Krauths Choreografie und Yevgeniya Schotts musikalische Leitung. Und schließlich regnete es Beifall für die Liveband aus Chris Lang, Tim Koglin, Harry Stingel und Leo Scharfe, die unter anderen Klassiker von Sting, ELO und den Beatles spielte. Riesenschlussapplaus.

Von Steve Kuberczyk-Stein

Das Musical „Die kluge Bauerntochter“ wird bis zum 3. September von Mittwoch bis Sonntag gespielt. Beginn: 19.30 Uhr, an Wochenenden auch 15.30 Uhr.

Ort: Seebühne im Park Schönfeld.

Tickets kosten 29, ermäßigt 27 Euro, für Kinder bis 12 Jahren 14 Euro.

Bei einer Unwetterwarnung finden die Vorstellungen nicht statt. Die Tribüne ist nicht überdacht, es dürfen keine Regenschirme aufgespannt werden.

Karten: Theater im Centrum, Akazienweg 24, online über die Internetseite

brueder-grimm-festival.com

+ Bunte Outfits: Adrian Kroneberger (von links), Kathrin Roppel und Annabelle Mierzwa. © Fischer, Andreas