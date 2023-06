Axel Prahl im Interview - „Musik ist mein Bühnenerlebnis“

Von: Kirsten Ammermüller

Teilen

Handverlesene Musiker: Axel Prahl und das Inselorchester © Tine Acke

Der Schauspieler kommt mit dem Inselorchester zum Sommer im Park nach Vellmar

Er gehört zu den beliebtesten deutschen Schauspielern und prägt seit 2002 den „Tatort“-Kommissar Frank Thiel. Am Freitag, 23. Juni, 20 Uhr, wird Axel Prahl als Musiker mit dem Inselorchester und seinen eigenen Songs beim Festival Sommer im Park in Vellmar auf dre Bühne stehen.

Wie oft passiert es Ihnen, dass Sie auf der Straße als Kommissar Thiel angesprochen werden?

Erfreulicherweise ist es in letzter Zeit häufiger so, dass die Leute mich mit „Guten Tag, Herr Prahl“ begrüßen. Aber es kommt dann doch auch immer wieder mal vor, dass ich dann gefragt werde, ob denn der Fall gelöst ist.

Wie viel Prahl steckt in Thiel?

Naja, eigentlich haben wir nicht viel gemeinsam. Der Thiel ist zum Beispiel sehr unmusikalisch, was man von Axel Prahl nicht behaupten kann, denn sonst wäre ich nicht mit meiner Musik als Gast in Vellmar.

Darauf wollte ich hinaus. Ist es denn schon vorgekommen, dass Sie nach einem Konzert angesprochen worden sind und die Leute überrascht waren?

2011 kam das erste Album „Blick aufs Mehr“ heraus und 2018 das zweite „Mehr“. Anfangs haben die Leute schon eher „mal geschaut, was der gute Mann musikalisch so draufhat“. Ich habe dann erst mal ein paar Covernummern gespielt, damit sie einen Vergleich haben – angefangen mit einer Nummer von Gershwin, in der ich dann mein Gitarrenspiel und meine Stimme unter Beweis stellen durfte. Das hat aber ganz gut funktioniert und inzwischen sind die Meldungen, wenn ich frage, wer schon einmal bei mir auf einem Konzert war, deutlich besser.

Bei Wikipedia ist zu lesen, dass Sie mit 14 Jahren an einem Musikwettbewerb teilgenommen und gewonnen haben, aus Angst, der Erfolg könne Ihr Leben verändern, auf die Fortsetzung auf Landesebene verzichtet haben. Dichtung oder Wahrheit?

Da hat jemand seinerzeit eine Mücke zu einem Elefanten aufgeblasen. Als 14-Jähriger habe ich an einem Gesangswettbewerb teilgenommen, mit einem Text von einem Freund von mir. Und da ich in Neustadt in Holstein, wo ich aufgewachsen bin, bekannt war, wie ein bunter Hund, war das auch nicht so schwer. Ich wusste gar nicht, dass nach diesem Städteentscheid auch noch ein Landes- und dann sogar noch ein Bundesentscheid ausstanden. Aber ich musste mich auch erst einmal um meinen Schulabschluss kümmern, was gar nicht so einfach war.

Sie waren auch als Theaterschauspieler tätig, 2006 zum letzten Mal bei den Bad Hersfelder Festspielen als Mackie Messer in der „Dreigroschenoper“. Reizt Sie die Bühne nicht mehr so?

Für mich ist nun die Musik mein Bühnenerlebnis. Denn die direkte Resonanz aus dem Publikum ist für mich nach wie vor sehr spannend. Vor allem, wenn man etwas vorträgt, das man selbst geschrieben und komponiert hat.

Sie singen Ihre eigenen Songs – woher stammen Ihre Inspirationen beim Komponieren?

Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe für mich selbst festgestellt, dass meistens zuerst die Melodie da ist und ich dann überlege, was thematisch dazu passen könnte. So entstehen die Lieder sukzessive – ich lasse mir aber auch viel Zeit.

Was zeichnet das Inselorchester, mit dem Sie auf Tour sind, aus?

Das sind alles handverlesene, großartige Leute, die für sich auch schon einen sehr vollen Stundenplan haben, weil sie einfach sehr gefragt sind. Allen voran Danny Dziuk, der schon für Stoppok und Annett Louisan gearbeitet hat. Oder Nicolai Ziel zum Beispiel, der auch manchmal bei Adel Tawil trommelt. Wir sind insgesamt – meine Wenigkeit eingeschlossen – zehn Musiker auf der Bühne. Johannes Feige, Christiane Buchenau, Sylvia Eulitz, Rainer Korf, Tom Baumgarte und Thomas Keller, den wir vom Grips-Theater engagieren konnten und der Saxofon, Akkordeon und Klarinette spielt. Alles großartige Musiker, aber auch menschlich sind wir eine sehr homogene Gruppe.

Sie sind ja nicht zum ersten Mal in Vellmar. Woran erinnern Sie sich noch?

Es brannte die Luft und das Ambiente war wirklich toll und alles war so liebevoll gemacht – ich freue mich sehr darauf, wiederkommen zu dürfen.

Zur Person Axel Prahl (63) wurde in Eutin (Schleswig-Holstein) geboren. Er absolvierte das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und begann ein Lehramtstudium, was er zugunsten eines Schauspielstudiums abbrach. Mit „Nachtgestalten“ (1999) und „Halbe Treppe“ (2002) von Andreas Dresen hatte er seinen Durchbruch als Schauspieler, seit 2002 ist er „Tatort“-Kommissar in Münster. Als Musiker veröffentlichte Prahl 2011 sein Debütalbum „Blick aufs Mehr“ mit dem Inselorchester (Foto), 2018 folgte „Mehr“. Prahl hat vier Kinder und ist in dritter Ehe mit Silja Prahl verheiratet, sie leben in Berlin. Tickets: piazza-vellmar.de

piazza-vellmar.de