Wie der Neid das Leben vergiftet: So wird der Kieler „Tatort“

Sonntag, ARD, 20.15 Uhr

+ © NDR/Christine Schroeder Spektakulärer „Tatort“-Auftakt: Peggy (Katrin Wichmann) zerlegt das Mobiliar ihres Hauses. © NDR/Christine Schroeder

Was für ein fulminanter „Tatort“-Auftakt! Die Kamera zoomt von oben in eine aufgeräumte Kieler Einfamilienhaussiedlung. In einem der Häuschen dreht eine Frau durch, Peggy, eine Kassiererin.