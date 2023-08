Ausstellung über Fürsorge, die die Welt zusammenhält

Von: Bettina Fraschke

Die Kuratorinnen Rebecca Heinzelmann (links) und Johanna Brummack: in der Arbeit „Wenn du an das Thema Gesundheit denkst, was fällt dir ein“ von Formate des Dialogs. © Privat

Eine neue Ausstellung im Kasseler Kunstverein im Fridericianum beschäftigt sich mit Gesundheitsthemen.

Keine große Sache, denken gesetzlich Versicherte oft: Wir stecken die Gesundheitskarte ins Lesegerät, und wie durch Zauberhand sind Kosten für die Krankenversorgung beglichen. Was aber ist mit den Menschen, für die das so nicht funktioniert? Johanna Brummack lässt dieser Gedanke nicht mehr los – sie beschäftigt sich seit Jahren künstlerisch mit dem Thema Fürsorge, Caring. Mit ihrer Vorstandskollegin im Kasseler Kunstverein, Rebecca Heinzelmann, hat sie die neue Ausstellung im Fridericianum kuratiert: „Caring in times of continous Crisis (Part 1)“. Die 29-Jährigen wollen Fürsorge als Konzept untersuchen, das die Welt zusammenhält, sie prägt, aber auch transformieren kann – hier geht das Nachdenken in Richtung Nachhaltigkeit.

Beide Kuratorinnen haben in Kassel studiert. Brummack ist heute Meisterschülerin bei Mounira Al Solh, mit der sie auch schon ein Podium zum Thema auf die Beine gestellt hat, Heinzelmann arbeitet als Nachhaltigkeitsberaterin.

In einem abgetrennten Bereich präsentiert Luiza Prado de Oliveira Martins auf drei Monitoren einen Zusammenschnitt ihrer Web-Arbeit „A Tangle of Roots (All Directions)“ die sich mit der Ayoowiri-Pflanze auseinandersetzt, die von der indigenen Bevölkerung Lateinamerikas zur Verhütung verwendet wurde. Sie bringt die heilkundlichen Traditionen in ihren starkfarbigen Bildcollagen in einen Zusammenhang mit antikolonialem Widerstand. Die Wände hinter den Videoscreens sind mit einer Tapete derselben Motive und Sätze aus der Filmcollage beklebt.

Wie möchtest du in Gesundheitssituationen angesprochen und behandelt werden?

Frage aus der Ausstellung

Im Zentrum des Raums liegen Teppiche und Sitzsäcke auf dem Boden, frei geformte Texttafeln hängen von orangefarbenen Seilen von der Decke – die Begriffe und Fragen darauf sollen zur Auseinandersetzung mit Gesundheitsfragen einladen – , auf einer Wand können Besucher auch selbst Gedanken dazu aufschreiben. Formate des Dialogs nennt sich das Recherche- und Designkollektiv, das hier unter dem Titel „Wenn du an das Thema Gesundheit denkst, was fällt dir ein“ vertreten ist.

In eine ähnliche Richtung geht die Arbeit „Die neue Gesundheitsbewegung“ von Feministische Gesundheitsrecherchegruppe. An den Wänden im Eingangsbereich sind Ergebnisse ihrer Befragungen zu finden – auch hier werden Denkanstöße an die Besucherinnen und Besucher gegeben, mit Fragen wie „Was brauche ich eigentlich“ oder „Wie möchtest du in Gesundheitssituationen angesprochen und behandelt werden?“. Ziel ist eine Selbstermächtigung, die gerade für in mehreren Aspekten benachteiligte Menschen („intersektional“) entscheidend sein kann, so die beiden Kuratorinnen. So steht etwa an der mit comicartigen Illustrationen von einer Wärmflasche, Menschen im Rollstuhl, bei einer Fußmassage, an der Wand: „Du hast das Recht, sicher zu sein“.

Kasseler Kunstverein im Fridericianum, bis 15. Oktober, am 6., 9. und 13.9. Workshops für Kinder. kasselerkunstverein.de

Vor ihrer Arbeit A Tangle of Roots (All Directions): Künstlerin Luiza Prado de Oliveira Martins in der Ausstellung Caring in Times of Continous Crisis (Part 1). © Bettina Fraschke