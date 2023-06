Klaus Korte ist neuer Theaterleiter im Filmpalast in Kassel – Influencer-Video geht viral

Das Kino ist „quicklebendig“

+ © Bettina Fraschke Vor der Bar im Filmpalast: Klaus Korte ist neuer Theaterleiter. © Bettina Fraschke

Klaus Korte ist neuer Leiter des Kinos „Filmpalast“ in Kassel. Sein erster Termin war mit einer Influencer-Familie, die ein Video im Kino gedreht hat.

Kassel – Klaus Korte kann sich noch bestens an die Dauergänsehaut erinnern, als er die „Herr der Ringe“-Filme im Kino angeschaut hat. „Super gemacht, werden dem Roman gerecht“ – die vielfach preisgekrönten Regiearbeiten von Peter Jackson gehören zu seinen absoluten Lieblingsfilmen.

Der 55-jährige Osnabrücker ist neuer Theaterleiter im Filmpalast. Die Welt des Kinos beschäftigt ihn beruflich schon seit 25 Jahren, er hat mehrere Filmtheater geleitet, etwa für Warner und für Cinestar. Auch einige eröffnet in den Boom-Jahren der 90er als die Ära der Multiplexe begann. Bei Kinoketten war er der Spezialist für das Eröffnungs-Drumherum.

Außerdem war der gelernte Personalbetriebswirt spezialisiert auf Personalrekrutierung in der Branche. In der Pandemiezeit hat er sich als Personaler selbstständig gemacht. Eigentlich sollte er für den Filmpalast einen Theaterleiter finden – und, wie es manchmal so ist, dann übernahm er selbst die Aufgabe. 65 Leute arbeiten im Filmpalast, ein junges, dynamisches Team, es gibt stetig mehr Bewerbungen als berücksichtigt werden können.

Klaus Korte hat für sich einen Modus gefunden, Beruf und das Privatleben unter einen Hut zu bekommen, das sich momentan noch weitgehend an seinem Wohnort Osnabrück abspielt, wo seine Frau lebt und wo er mit Nachbarn ein großes Projekt hat: eine Herde Hochlandrinder zu betreuen. Zwei wuschelige Kälbchen gibt es da gerade.

2020/21 ist der Kasseler Filmpalast für rund zwölf Millionen Euro komplett saniert und technisch auf den neuesten Stand gebracht worden – dafür gab es die Branchenauszeichnung „Beste Erneuerung des Jahres“. Das wollten sich kürzlich Influencer mal genau anschauen. Einer von Klaus Kortes ersten Terminen im Filmpalast war also mit einer Familie, die sich „Ixens“ nennt.

Sie hatte sich angekündigt mit dem Ziel, ein Videoporträt des Filmpalasts zu machen – in wenigen Tagen ist der 29-Minüter viral gegangen, fast 100.000 Abrufe verzeichnet ihr Film. Online-Kommentare dazu sind begeistert – eine wirkungsvolle und fürs Kino aufwandlose Werbung. Klaus Korte stellt in seinen ersten Wochen hier fest, dass auch viele Kasseler noch nicht wissen, wie schön, modern und heimelig das Filmtheater jetzt ist.

Eines seiner Ziele als Theaterleiter ist es, das Kino als Veranstaltungsort auch jenseits von Filmvorführungen im Bewusstsein von Firmen aus der Region zu verankern. Für Veranstaltungen seien Räume in verschiedener Größe da, die Technik sei ohnehin auf dem Stand, das Ambiente verströme die aufregende Energie der Filmwelt.

Darüber hinaus hat er die Idee, Firmen vorzuschlagen, die monatlich möglichen steuerfreien 50 Euro pro Mitarbeiter per Kinogutscheine zu nutzen. „Nach dem Motto: Obstkorb macht jede Firma, Fahrrad-Leasing ist für junge Mitarbeiter nicht interessant, aber 10 Euro Kinogutschein im Monat – das könnte für potenzielle Bewerber ein interessantes Branding sein.“

Aktuell ist außerdem sehr erfolgreich die Veranstaltungsreihe Seniorenkino angelaufen, bei der es zum Filmbesuch auch Kaffee und Kuchen in der eigenen Bar gibt.

Das Kino als solches sei „quicklebendig“ – Klaus Korte blickt optimistisch in die Zukunft der Branche. Als Beispiel nimmt er den Disney-Konzern, der zwischenzeitlich auch seine wertvollsten Filme nur auf dem eigenen Streaming-Portal veröffentlicht hat, jetzt aber mit der „Meerjungfrau“ und ab dem 22. Juni auch mit „Elemental“ wieder voll auf die Magie des Kinos setzt.