Okwui Enwezor tot: Ex-documenta-Leiter stirbt mit nur 55 Jahren

Okwui Enwezor - ehemaliger Leiter der documenta - ist im Alter von 55 Jahren gestorben.

Das bestätigte das Museum der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Zuvor hatte die Biennale - unter anderem via Twitter - in Venedig darüber berichtet.

Okwui Enwezor leitete die documenta 11

Enwezor war der künstlerischer Leiter der Kunstausstellung documenta 11, die 2002 stattfand. Zuletzt war Enwezor künstlerischer Leiter des Hauses der Kunst in München.

1997 war er verantwortlicher Leiter der damals zweiten Biennale von Johannesburg.

Der Nigerianer wurde 1963 geboren. Er war nicht nur als Kurator bekannt. Er trat auch als Autor in Erscheinung. 2018 hatte er seine Krebserkrankung erstmals öffentlich gemacht. (dpa/dob)

