Opulente Rock-Oper „Jesus Christ Superstar“ in Bad Hersfeld

Von: Bettina Fraschke

Bedrängt von den Jüngern: Andreas Bongard als Jesus (vorn) bei den Bad Hersfelder Festspielen. © Steffen Sennewald

Viel Szenenapplaus gab es für die Premiere der Rock-Oper „Jesus Christ Superstar“ in der Stiftsruine Bad Hersfeld. Das gut aufgelegte Ensemble schafft abwechslungsreiche und starke Bilder. Bisweilen ist die Stoßrichtung der Regie allerdings nicht ganz klar erkennbar.

Bad Hersfeld Der Jesus-Kult kennt keine Grenzen. Im Tempel verschachern die Händler Gießkannen mit dem Erlöser-Emblem, Popstar-Klimbim. Segne mich, heile mich, rufen ihm die Verzückten zu, beduseln sich am Abendmahlswein und feiern die eigene Euphorie fast mehr als ihren Helden. Nur einer warnt – und das will Jesus lieber nicht hören: Judas fürchtet Risiken, wenn die Menge so ausflippt.

Bei den Bad Hersfelder Festspielen inszeniert Stefan Huber die Rock-Oper „Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice als bunte Passions-Show. Sie kann herrlich überkandidelt sein – wie beim Auftritt von König Herodes im Leoparden-Dress (Rob Pelzer) mit seinen Showgirls, aber auch tief bewegend, wenn Jesus (Andreas Bongard) im Garten Gethsemane mit seinem Schicksal ringt. Warum will Gott, dass ich sterbe?

Die Premiere in der Stiftsruine am Samstag war mit viel Szenenapplaus durchsetzt. Eine klare inszenatorische Stoßrichtung ist nicht immer zu erkennen. Mal wird die nachdenkenswerte Doppelbödigkeit der Vorlage weitergeführt, etwa in den Kostümen, die mit süßlichen Aufdrucken von Heiligen an Kitsch-Objekte aus Devotionalienshops erinnern. In anderen Momenten geht es um Bilder aus dem religiösen Kosmos, die das Publikum einfach nur überwältigen sollen – wie bei der Kreuzigung, die fast zu bombastisch-konkret ausgestellt wird. Hier fehlt eine reflektierende Ebene – warum, was ist die Absicht dahinter?

Großartig überlegt ist der Beginn, wo ein tattriger Geistlicher eine Messe zelebriert und die Finger nicht von den Ministranten lassen kann. Das zeremonielle Gehabe ist in Formeln erstarrt. Wenn dann die bunte Jüngerschar aus der Apsis zu ihm auf die Bühne strömt, wird die befreiende Freude und Kraft der Evangeliumsbotschaft spürbar.

Das von Christoph Wohlleben geleitete Orchester moduliert die toll arrangierten, stilistisch vielfältigen Songs abwechslungsreich und schwelgerisch – von verzerrter Rock-Gitarre bis zarter Flöte entsteht ein süffiges Klangbild. Die deutschsprachigen Songtexte lassen allerdings Schärfe und Witz der Originals vermissen.

Mit Andreas Bongard steht ein darstellerisch wie stimmlich beeindruckender Jesus auf der Bühne der Stiftsruine, der das Hadern und die Überforderung seiner Figur spürbar macht. Tim Al-Windawe ist ein nachdenklich-kämpferischer Judas, der als Mahner in all dem Hosanna-Hype glaubhaft wird („Weil sie ach so heilig sind“). In der großen Schlussnummer „Superstar“ darf er – schon aus dem Jenseits und umgeben von Engeln mit Kopfschmuck und Teufelchen in roten Glanzhosen – sein Fazit ziehen.

Zu den weiteren Stimm-Stars zählt Sidonie Smith als gefühlvolle Maria Magdalena („Wie soll ich ihn nur lieben?“). Frank Winkels will als Pontius Pilatus diesen Propheten wirklich verstehen. Fast schon cool kommen die Hohepriester Annas (Holden Madagame) und Kaiaphas (Matthias Graf) daher, dämonisch keifend der eine, mit viel Bassschwärze der andere („Der Jesus muss weg“).

Melissa King choreografiert die großen Tanznummern schmissig und prächtig, bleibt in der klassischen Bewegungssprache des Genres. Im Hintergrund der weiten Ruine hängt der Gekreuzigte – metergroß, meterhoch. Das Kreuz dazu ist zentraler Spielort unten auf der Bühne, unterschiedlich platziert und geneigt – Abendmahlstafel, Laufsteg, Fels.

