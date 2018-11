"Polizeiruf 110: Der Fall Sikorska": Im Inneren brodelt’s

Fesselnde Filmmusik und ein spannender Fall: Der neue "Polizeiruf 110" ist ein bemerkenswert intensiver Krimi.

Auf geht’s in die schier unendlichen Weiten Brandenburgs, in verlassene Kornfelder und zu auffallend wortkargen Menschen, die äußerlich so kalt sind, aber innerlich brodeln. „Der Fall Sikorska“ ist ein ungewöhnlicher „Polizeiruf 110“. Fragen und Antworten zum Film von Stefan Kornatz.

Um was geht es in „Der Fall Sikorska“?

Zunächst allein um den Tod eines Au-pair-Mädchens. Die 19-jährige Paula Borchert wird vermisst und dann aus der Oder geborgen. In Frankfurt arbeitete sie für den alleinerziehenden Vater Leo Heise (Jan Krauter), der mit seinen kleinen Kindern in der großen Villa seiner Eltern Katarzyna (Lina Wendel) und Gerd Heise (Götz Schubert) lebt. Womit der Kreis der Verdächtigen, in dem die Kommissare Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) vornehmlich ermitteln, auch schon abgesteckt wäre.

Schnell schießt sich Lenski auf den alten Heise ein, dem vor 15 Jahren vorgeworfen wurde, für das Verschwinden seiner Stieftochter Julia Sikorska verantwortlich zu sein. Deren Vater Pawel Sikorski (Krzysztof Franieczek) glaubt bis heute nicht an die Unschuld des Arztes, der nebenberuflich, man muss es so sagen, ein Arsch zu sein scheint.

Hat der Krimi eine reale Vorgeschichte?

Laut Hans-Christian Schmid, der neben Bernd Lange für das Drehbuch verantwortlich ist, hat er das. Der RBB zitiert Schmid wie folgt: „Ich hatte vom jahrzehntelangen Streit zweier älterer Männer erfahren, von denen der eine dem anderen vorwarf, er habe seine Tochter getötet. Dies zu beweisen wurde zu einer Lebensaufgabe, die alles andere dominiert hat. Wir haben diese Geschichte um einen Gegenwartsfall ergänzt und sie an die Gegebenheiten des Formats angepasst.“

Was fällt auf bei diesem „Polizeiruf 110“?

Die Musik – und die ist richtig gut. Den Komponisten Stefan Will und Marco Deckkötter ist es gelungen, vermeintlich belanglose Szenen derart aufzuladen, dass man vom abwartenden Zuschauer zum gefesselten Zuhörer wird. Besonders auffällig sind die Klavierparts, die dezent eingestreut werden und an den großartigen Nils Frahm und seine Filmmusik zu Sebastian Schippers „Victoria“ (2015) erinnern.

Lohnt sich das Einschalten also?

Ja! Und das liegt nicht nur am Soundtrack. Auch sind es ein spannender Fall, zwei so dezent wie effizient auftretende Ermittler und der reduzierte, unaufgeregte Stil, mit dem Regisseur Stefan Kornatz diese Geschichte erzählt, die „Der Fall Sikorska“ absolut sehenswert machen.