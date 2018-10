Popduo Fye & Fennek gibt in Kassel sein erstes Konzert 

Kassel. Fye & Fennek treten schon seit vier Jahren gemeinsam auf jetzt geben sie in Kassel ihr erstes Konzert.

„Völlig crazy“ fand Faye ihr erstes Konzert in Kassel. Zwei Jahre ist das etwa her, mit ihrem Bandpartner Jan Fennek hatte sie als „Fye & Fennek“ gerade ihre erste Single „Focus“ veröffentlicht. „Vor allem die kleinen Mädchen sind ausgeflippt, mein Team musste regelrecht auf mich aufpassen“, sagt sie lachend. Dass es ihr irgendwie aber auch gefallen hat, merkt man ihr an, denn genau das ist es, was sie will: Mit Musik Menschen begeistern.

Unbekannt ist der 30-Jährigen, die ursprünglich aus Frankenberg kommt und später in Kassel Kunst studiert hat, Fantrubel nicht, als Fotografin hat sie jahrelang den Kasseler Pop-Export Milky Chance auf Tournee begleitet und durch die Kamera beobachtet, was Musik bei Menschen auslösen kann.

Selbst in derartige Sphären aufzusteigen, darüber wollen Faye und Jan Fennek gar nicht nachdenken, ihnen nämlich geht es beim gerade vorgelegte Debüt „Separate Together“ um etwas ganz anderes: „Wir haben so lange an diesem Album gearbeitet, dieses intime Ding geschaffen, und wollen es nun einfach mit den Menschen teilen“, sagt Jan, kreativer Tüftler des sympathischen Duos, der sich nächtelang in seinem Kasseler Studio eingeschlossen hat, um diesen einzigartigen „Fye & Fennek“-Sound zu erschaffen.

Es sei ein langer Prozess gewesen, lieben gelernt hätten sie sich nämlich schon vor gut vier Jahren, auf musikalischer Ebene zumindest, ein Paar seien sie nur auf der Bühne. Im gemeinsamen Spiel mit Kontrasten werden sie da zum perfekten Doppel: Einfühlsame Singer-/Songwriter-Mentalität trifft auf tanzbare elektronische Klänge. Fayes unerschrockener, strukturierter Gesang transportiert die emotionalen Erzählungen, begleitet von Jans klarer Instrumentierung irgendwo zwischen Sanftheit und Verträumtsein, hier und da verspielt und immer mit einer guten Portion Flausen im Kopf. „Das Album ist wie ein Baby für uns“, sagt Jan. „Es steckt in jeder Hinsicht so viel Herz drin, Schweiß und Tränen, Ups und Downs, und ich hoffe, das ist für jeden spürbar.“

Der kommerzielle Erfolg sei erst mal zweitrangig. „Wir wollen uns keinen Druck machen, natürlich träumen wir davon, irgendwann einmal nicht mehr nebenbei arbeiten zu müssen“, sagt Faye, die mittlerweile von Kassel nach Berlin gezogen und Kunstlehrerin an einer Schule ist.

Fennek, der in Kassel nebenbei als Barkeeper arbeitet, ist „einfach nur happy“, dass das Album nun am Start ist. „Wir wollen mit unserer Musik Menschen dazu animieren, ihren Blick aufs Positive zu richten“, sagt der 27-Jährige und ist stolz, damit Teil der „Kasseler Schule“ zu sein, einer „eingeschworenen Gemeinschaft aus Bands und Supportern, die miteinander zu Hause sind – egal, wo auf der Welt sie sich befinden, und sich zum Ziel gesetzt haben, der Stadt etwas Besonderes abzugewinnen und von dort aus die Welt mit wunderbar schönen und tanzbaren Klängen zu verändern.“

Ob das auch den beiden gelingt, wird sich Mitte Oktober zeigen, dann nämlich starten sie zu ihrer ersten Europatournee. Und wenn die so crazy wird wie ihr erstes Konzert in Kassel, dann haben sie alles richtig gemacht.

Live: 18.10., 20 Uhr, Kassel, Club Unten, Wolfhager Str. 39A, Album:Fye & Fennek: Seperate Together (Filter Music Group).