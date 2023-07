Poppiger Klang – lyrischer Anspruch: Tina Dico zieht das Publikum im Kulturzelt in ihren Bann

Verzauberte ihr Publikum am Samstagabend im Kasseler Kulturzelt: Die dänische Sängerin Tina Dico. © sascha hoffmann

Wenn man gänzlich ohne Erwartungen zum Konzert geht und dann völlig verzaubert wird, dann muss Magie im Spiel sein.

Kassel – Die gibt es am Samstagabend im Kasseler Kulturzelt sogar doppelt wirksam, denn schon im Vorprogramm steckt so viel Zauber, dass man gar nicht anders kann, als sich vollkommen darauf einzulassen. Auch wenn in Konzertbesprechungen Support Acts gern mal unter den Tisch fallen (warum eigentlich?), im Falle von Nicklas Sahl ist das schlicht nicht möglich. Mit seinen ehrlichen und tiefgründigen Texten findet der in seiner Heimat Dänemark gefeierte Singer/Songwriter schnell einen Draht zum Publikum, das ihm mit offenen Armen empfängt. Die in Songs wie „Planets“, „Mercy“ oder „New Eyes“ gepackten Emotionen befördert er mit einer derartigen Wucht gen Zelthimmel, dass man sie förmlich spüren muss.

Durchaus gewagt von Hauptact Tina Dico, ein solch außergewöhnlich starkes Talent ins Vorprogramm zu packen. Doch die charismatische Lady – ebenfalls aus Dänemark – weiß ganz genau, was sie tut und lässt sich kurzerhand in eben jene Magie fallen, die Nicklas Sahl zuvor versprüht hat.

Mit einer beeindruckenden Bühnenpräsenz und einer Stimme, die sowohl kraftvoll als auch zart sein kann, zieht sie die Kasseler Kulturcamper im Nu in ihren Bann. Jeder Ton, den sie singt, jeder Song, den sie performt: Gänsehaut pur. Tina Dico überzeugt gleichermaßen mit künstlerischer Qualität und faszinierender Leichtigkeit, wie es nur ein wahres Ausnahmetalent beherrschen kann. Mit entwaffnender Offenheit und doch feinem Gespür nimmt sie ihre Fans mit auf eine emotionale Reise direkt hinein in ihre Gefühlswelt. Melancholische Balladen wechseln mit kraftvollen Uptempo-Nummern, die sie spontan aus dem musikalischen Hut zu zaubern scheint, um dem unbestuhlten Zelt ein paar Tanzmomente zu schenken. „Count to Ten“, „No Time to Sleep“ – ihre Songs kommen an, was sie selbst der smarten Mischung aus poppiger Zugänglichkeit, lyrischem Anspruch und ungebrochener Experimentierfreude zuschreibt. Alles zusammen gibt es in „Someone You Love“, für das Nicklas Sahl zum unschlagbar zauberhaften Dänen-Doppel noch einmal auf die Bühne zurückkehrt.