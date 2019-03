Wie Hildegard Knef im Berghain: Das Electrupunk-Duo Prada Meinhoff tanzt die Revolution

Selten hat die Revolution so viel Spaß gemacht wie mit Prada Meinhoff: Das Berliner Electropunk-Duo zitiert Bertolt Brecht und ist für irre Live-Shows bekannt. Im Hintergrund wirkt ein Nordhesse mit.

Vielleicht hilft nur noch Tanzen gegen den Zustand der Welt. Das Berliner Electropunk-Duo Prada Meinhoff liefert jedenfalls schon mal den Soundtrack dazu. „Der Angriff soll jetzt Tanzen sein“, singt Christin Nichols und zitiert zu rauen Beats Ernst Buschs „Einheitsfrontlied“ und Bertolt Brechts „Resolution der Kommunarden“.

Die Deutschbritin Nichols und ihr Bassist René Riewer machen die Revolution wieder cool, wie schon ihr genial-provokativer Name erahnen lässt. Das Duo mischt eine „antifaschistische und demokratische politische Haltung mit hedonistischer Depression“, wie die 25-Jährige sagt, die eigentlich Schauspielerin ist und im nächsten Berliner „Tatort“ mitwirkt. Musikalisch klingt der Electro-Chanson-Punk von Prada Meinhoff, als hätte Hildegard Knef sehr viel Joy Division, NDW und Egotronic gehört.

Damit sind die Musiker, die in der Provinz aufwuchsen, ehe sie nach Berlin kamen, an der Seite von Acts wie Peaches schon in großen Hallen aufgetreten. Der Journalist Linus Volkmann schrieb: „Prada Meinhoff muss man erlebt haben. Einzige Ausrede: Man ist bereits tot.“

Dass er recht hat, zeigt schon das Video, das der Ehemann von Nichols gedreht hat: Im Clip zu „Cocktail“ lässt der aus Borken (Schwalm-Eder-Kreis) stammende Martin Waldmann den ehemaligen Berliner „Tatort“-Kommissar Boris Aljinovic von Prada Meinhoff entführen. Das Ganze endet in einer Tanz-Choreografie, die aussieht, als hatte man „Babylon Berlin“ im Techno-Club Berghain gedreht.

Für den Auftritt am Mittwoch, 27. März, in der Kasseler Goldgrube verspricht Nichols Ähnliches: „Bei unseren Konzerten kann man nicht stillstehen. Und das ist gut so. Sonst vergisst man den Alltag nicht.“

Das Album „Prada Meinhoff“ ist bei Freudenhaus Recordings erschienen.

Konzert: Mittwoch, 27. März (20 Uhr), Kasseler Goldgrube, Eisenschmiede 85. Support: Igor Kamens.