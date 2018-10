Uraufführung in Göttingen: Eine Revue der Geldgier

Machenschaften der betrügerischen Göttinger Gruppe in den 90ern sind Vorbild für das DT-Theaterstück "Die melancholische Seite meines Steuerberaters". Premiere war am Samstag.

„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so pleite bin / Vermögensanlagen aus uralten Zeiten – wo sind sie hin?“: Singend sitzt Harry Cornelius (Roman Majewski) in einem schwebenden Boot, das mitten auf der Bühne hängt, und trauert.

„Die melancholische Seite meines Steuerberaters“ ist eine Uraufführung am Deutschen Theater in Göttingen, mit dem Autor Lukas Linder und als Regisseur Intendant Erich Sidler den Betrügereien des Finanzkonzerns Göttinger Gruppe nachgehen, der in den 90ern 250 000 Anleger um ihr Vermögen gebracht hat.

Eine Milliarde Euro wurde durch ein Schneeballsystem vernichtet, bei dem das Geld neuer Anleger Liquiditätslöcher stopfte. Die Leichtgläubigkeit der Kunden wurde ebenso ausgenutzt wie die Euphorie einer Politik, die voll auf Deregulierung der Kapitalmärkte setzte. Die viel beklatschte Premiere war am Samstag.

Linder und Sidler packen die brisante Thematik in eine bunte Nummernshow. Den Rahmen bildet die Anlegerversammlung, bei der die Chefs Harry Cornelius und Volker Roggensack (Marco Matthes) Zuversicht verbreiten wollen. Moderatorin Angela Kienzle (Christina Jung) verkündet Stars und Sensationen.

Dazwischen sind Szenen eingebaut, die auf die Anfänge der Finanzschwindler blicken. Es geht ins Private, zu Anlegerakquise, Sportsponsoring, Charity und voll in den Koks- und Luxusrausch der kleinbürgerlichen Spießer, die sich vor lauter Anfangserfolg kaum mehr einkriegen können.

Das ist durchaus quirlig und amüsant, der scheußliche 90er-Jahre-Look mit spitzen Lederslippern und metallglänzenden Brillengestellen ist herrlich (Kostüme: Bettina Latscha). Aber: Für eine Farce könnte all das wesentlich überdrehter und schriller sein.

Inhaltlich lediglich die finsteren Machenschaften und die all-obwaltende Geldgier zu illustrieren, ist viel zu wenig. Zudem bleibt die Dramaturgie vorhersehbar.

Roman Majewski und Marco Matthes sowie Florian Donath als Verkaufs-Ass Artur Pellegrini sind ein tückisches Trio, dem man gern zusieht, vor allem Donath, der als typisches BWL-Jüngelchen mit seiner exaltierten Körpersprache Kleinanleger betuppt.

Die Band im Orchestergraben liefert den mal gediegenen, mal flott-elektronischen Soundtrack (Benjamin Weidekamp und Philip Zoubek). Live-Videos auf die meterlangen Aktenwände, die die Bühne (Gregor Müller) einfassen, sind zu schlecht erkennbar. Insgesamt bleibt der Abend sowohl künstlerisch wie auch inhaltlich viel zu harmlos.

Mit einer Ausnahme: Der gewohnt großartige Paul Wenning hat zwei große Monologe als Politiker Hermes Rechtspaten. Er faselt über die Sehnsucht nach Überschaubarkeit, einem „gemütlichen“ Deutschland. Er beschwört Untergangsszenarien herauf, sieht den Staat – wie jegliches Vertrauen in ihn – quasi am Ende.

Und hier geschieht endlich Spannendes – es legen sich beim Betrachten Bezüge zum Heute über den Stoff wie in einer Doppelbelichtung: krude Weltbilder und eine strategisch destabilisierende Rhetorik, die sich heute nicht mehr nur in Facebook-Blasen findet. Das macht Gänsehaut.

Wieder am 2., 14., 30.11., Karten: 0551 / 49 69 00.