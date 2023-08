Premiere am Jungen Theater: Wann ist eine Frau eine Frau?

Von: Bettina Fraschke

Teilen

Nachdenklich: Thyra Uhde als Doris in „Das kunstseidene Mädchen“ am JT Göttingen. © Dorothea Heise

Das Junge Theater in Göttingen zeigt „Das kunstseidene Mädchen“ als spannendes Ein-Personen-Stück mit toler Musikuntermalung und starken Songs.

Göttingen – Doris weiß: Die Gesellschaft hat nur Raum für zwei Sorten Frauen – Ehefrauen und Huren. Zu beiden Gruppen möchte sie nicht gehören. Aber für eine wie sie, die leben möchte, wie sie will, gibt es keinen Platz. Die junge Frau eckt immer wieder an, verliert eine Anstellung im Büro, weil sie sich den Avancen des Chefs entzieht, schlüpft bei einer Freundin unter, wird von den Männern geliebt, aber immer wieder fallengelassen, missbraucht. Wenn sie dann doch einmal anfängt, jemanden zu lieben, kann sie sich das selbst kaum glauben.

Mit einem toll gemachten Theaterabend zu Irmgard Keuns Roman „Das kunstseidene Mädchen“ aus dem Jahr 1932 hat das Junge Theater in Göttingen am Samstag seine Saison eröffnet. Thyra Uhde gab als Doris ihr Debüt als neues Ensemblemitglied, für Isabelle Küster (auch Ausstattung) war es das Debüt als Regisseurin. Mit minutenlangem Applaus und Jubel ist die mit knapp 180 Besuchern ausverkaufte Premiere gefeiert worden.

Die silbernen Springerstiefel zum zarten Chiffonkleid passen zu Thyra Uhdes Doris, die mal ganz mädchenhaft und mal kämpferisch-frech auftritt. Ihr Lebensziel: Sie möchte „ein Glanz“ werden. Doris fühlt „seit gestern Abend“, dass sie etwas Besonderes ist. Aber wo ist der Ort, an dem sie das leben kann? Auf einer Metallkiste sitzend, die Sektflasche in der Hand, liest sie zu Beginn aus ihrem Tagebuch vor. Der dramaturgische Kniff, um die Prosavorlage in einen Bühnentext zu verwandeln. Während Uhde am Anfang einige Zeit braucht, um die richtige Dosierung ihrer darstellerischen Mittel zu finden, wird ihr Spiel in den 100 Aufführungsminuten immer freier, immer feiner. Durch sie wird Keuns sprachlich wunderschöne Textvorlage zeitlos, können sicher auch Schülerinnen und Schüler, die die Aufführung besuchen, direkt daran anknüpfen. Zum Beispiel an die Überlegung, dass ein Kleid deshalb so schön wirkt, weil man ihm ansieht, dass es mühelos zur Trägerin gekommen ist, ohne dass sie dafür viel Aufwand betreiben musste.

Die Bühne mit der von einem silbernen Vorhang umgebenen Spielinsel, die mal Bett, mal Wohnung ist, bietet abwechslungsreiche Bilder. Etwa, als Doris Unterschlupf bei einem Gönner findet und an einsamen Tagen die Schiebetür in der Wohnung (für sie der Inbegriff des Vornehmen) immer wieder öffnet, um sich zu fühlen wie auf einer Bühne.

Wie kann ich selbstbestimmt leben? Begleitet von Gitarrist Marius Prill, der mit eigenen Kompositionen und Arrangements auf der Bühne als musikalischer Stimmungsverstärker fungiert, singt Thyra Uhde Songs, die die Szenen strukturieren. Cyndi Laupers 80er-Spaß-Hit „Girls Just Want To Have Fun“ wird hier zu einer fragilen Hymne. Beim Ende mit Lana Del Reys „Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have“ wächst die Gänsehaut, weil es eben so gut passt. Und weil man gern Zeit verbringt mit dieser tapferen, manchmal liebenswert ungeschickten Doris, die Sätze sagt wie: „In meinem Herzen waren Brillanten, weil ich so reich war. Weil ich tat, was mir gefiel.“

Von Bettina Fraschke

Wieder 7., 16. September, junges-theater.de