documenta fifteen: Es bleibt viel mehr als nur ein Banner

Sie kuratierten den d15-Raum: Birgitta Coers, Direktorin des documenta-Archivs (von links), Dorothee Gerkens (Leiterin Neue Galerie), Kunsthistoriker Harald Kimpel und Julius Lehmann (documenta-Archiv). © Dieter Schachtschneider

Die Ausstellung „About documenta“ in der Neuen Galerie erzählt die Geschichte der Kasseler Weltkunstschau. Jetzt wurde der Raum zur documenta fifteen eröffnet.

Es bedarf keiner Prophetie, um Widerspruch gegen die Gestaltung des documenta-fifteen-Raums in der Neuen Galerie in Kassel vorauszusagen.

Sollten Berichterstatter von „Welt“ oder „Süddeutscher Zeitung“ das Museum besuchen, die vorigen Sommer wochenlang anklagend über Antisemitismusvorwürfe gegen die d15 geschrieben haben, könnten sie den Eindruck gewinnen, dass der Eklat um das auf dem Friedrichsplatz erst verhüllte und dann abgebaute Taring-Padi-Banner „People’s Justice“ hier zur Petitesse schrumpft: als ein documenta-Thema unter vielen, das nicht verschwiegen wird – es gibt ein Foto des halb verdeckten Wimmelbildes und einen umfassenden Pressespiegel –, das aber eben auch nicht im Zentrum steht.

Wer indes die Vielfalt des documenta-Geschehens auf 25 000 Quadratmetern an 32 Standorten und mit 1500 Künstlern geschätzt und im Gedächtnis hat, der dürfte erleichtert feststellen, dass die Darstellung der Ausstellung, die das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa verantwortet hat, nicht auf einige wenige als antisemitisch gegeißelte Werke reduziert wird. „Unter dem Eindruck der Antisemitismusvorwürfe gerieten zentrale künstlerische Anliegen der Ausstellung, wie die gemeinschaftliche Teilhabe an Ressourcen oder der Gedanke sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit, in den Hintergrund“, heißt es im Pressetext. Diesen Aspekten wird nun im Wortsinne Raum gegeben.

So setzt sich die große documenta-Kontroverse vom Sommer 2022 bis in ihre erste Historisierung in der Überblicksschau fort, in der jede documenta seit 1955 jeweils mit einem informativen Abriss, ausgewählten Kunstwerken und einer an die jeweilige Ausstellungsinszenierung angelehnten Gestaltung vorgestellt wird.

Zu den documenta-Teilnehmern, die die Ausstellung nicht auf die Antisemitismus-Debatte reduziert sehen möchten, zählt Dan Perjovschi. Der rumänische Künstler, der die schwarz grundierten Säulen des Fridericianums mit seiner Interpretation des Lumbung-Konzepts von Ruangrupa und der damit verbundenen Werte versehen hatte, gestaltete mit seinem Filzmarker eine Wand mit seinen oft ironischen Kommentaren in Form von an Piktogrammen erinnernden Zeichnungen und Sprachspielen. Da gibt es auch hier viel zu schauen und zu entdecken.

Der 61-Jährige sagt, er sei glücklich und fühle sich geehrt, dass er an der d15 habe teilnehmen dürfen, die für ihn als weißen Mann aus Europa mit einer außerordentlichen Erfahrung und auch mit einem Lernprozess verbunden gewesen sei – wofür er dankbar sei. Er sei selbst in einem Land aufgewachsen, in dem Zensur geherrscht habe, „deshalb feiere ich jeden Quadratmeter, den ich hier bekommen habe“.

Die Präsentation im d15-Raum wurde kuratiert von Birgitta Coers, Direktorin des documenta-Archivs, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter im Archiv Julius Lehmann, Dorothee Gerkens, Leiterin der Neuen Galerie, und dem Kasseler Kunsthistoriker und documenta-Kenner Harald Kimpel. Er hatte die Idee, als charakteristisch für die d15 die originalen Wellbleche zu verwenden, mit denen das kenianische Kollektiv Wajukuu Art Project den Eingang der documenta-Halle verkleidet hatte und die man „dem Schrotthändler förmlich abgerungen hat“, wie Coers berichtet.

Ausgestellt sind zum Beispiel auch Ziegelsteine als Zertifikate für Landkauf zugunsten der Jatiwangi Art Factory (Indonesien) und ein großformatiges Foto von einer Gesprächsrunde am Standort WH 22 (Werner-Hilpert-Straße), das symbolisch für 1700 Veranstaltungen, das gemeinsame Abhängen („Nongkrong“) und das Motto „Make friends, not art“ steht.

Geöffnet Di-So und Feiertage, 10-17 Uhr, Eintritt 6 (4) Euro, bis 18 Jahre frei. museum-heritage.de

