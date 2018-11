Reggae-Party mit politischen Statements bei Gentleman-Konzert in Kassel

Eine Gemeinschaft von Fremden feierte im Zeichen des Friedens: Reggae-Sänger Gentleman feierte in Kassel mit musikalischen Gästen und Fans und forderte zu mehr politischem Engagement auf.

„Glaubt ihr an die Liebe?“, fragt Gentleman und fordert seine Fans auf, sich jemanden zum Umarmen zu suchen. Bekannte und Fremde liegen sich in den Armen. Der 43-Jährige spricht davon, dass Musik eine „Gemeinschaft der Fremden“ schaffen kann und steht so ganz im Reggae-Gedanken von „Love, Peace and Unity“ (Liebe, Frieden, Einigkeit).

Über 20 Jahre Musikkarriere

Tilmann Otto, wie Gentleman mit bürgerlichem Namen heißt, ist nicht nur in Deutschland bekannt. Gentleman hat mit seinem klassischen Roots-Sound einen festen Platz in der weltweiten Reggae-Community, seine musikalischen Kooperationen beinhalten unter anderem Größen wie Sean Paul, Aloe Blacc und Ky-Mani Marley. Mit seinem Album „The Selection“, 2017 erschienen, blickt der Sänger mit der rauen und souligen Stimme auf eine über 20-jährige Musikkarriere zurück – er hat seine Hits auf einer CD vereint.

Mit Überraschungsgästen und einer neunköpfigen Band, die kongenial für perfekten Sound sorgte, begeisterte Gentleman sein Publikum in der fast ausverkauften Stadthalle. Seine Gäste und Weggefährten Martin Jondo, Daddy Rings und Christopher Martin performten mit ihm Songs wie „Mr. Sunshine, „In The Street“, „Ganja Pipe“ und „To The Top“.

"Peace" überall spürbar

Die Stimmung war ausgelassen und freundlich. Lächelnde Menschen, die sich im Takt wiegten. Rempelte man sich gegenseitig an, wurden überschwängliche Entschuldigungen ausgetauscht. „Peace“ war hier überall spürbar und wurde vom Publikum mit ausgestreckter Victory-Geste gezeigt.

Gentleman, der in Köln und Jamaika seine Heimat gefunden hat, betonte, dass Reggae auch höchst politische und sozialkritische Musik sei. „Es sind komische Zeiten momentan“, sagte er, es gäbe da diese Bezeichnung „die schweigende Mehrheit“. „Die muss langsam mal die Fresse aufmachen und auf die Straße gehen“, sagte Gentleman und erntete lauten Zuspruch.

Zum Schluss gab es mit dem „Redemption Song“ natürlich noch etwas vom Reggae-Großmeister Bob Marley zu hören. Die Fans verabschiedeten sich mit einem Lichtermeer, das klassisch aus Feuerzeugen und nur vereinzelt aus Handy-lichtern bestand, der Applaus wollte kein Ende nehmen. Gentleman bedankte sich für „die guten Vibes“.