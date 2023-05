Herrliche Musik in unserer Region

Singt am Himmelfahrtstag im Oratorium „Hercules“: Vivica Genaux kommt nach Göttingen. © Ribatta Luce Studio

Drei Festivals stehen in den Startlöchern: Göttinger Händel-Festspiele, Arolser Barock-Festspiele und Kultursommer beginnen. Wir stellen sie vor.

Am Mittwoch, 17. Mai, beginnen die Arolser Barock-Festspiele, an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 18. Mai, legen die Göttinger Händel-Festspiele los. Und an Pfingsten schließlich feiert der Kultursommer Nordhessen sein Eröffnungsfest im Schlosspark Wilhelmsthal in Calden. Wir blicken auf alle drei Festivals.

Barock-Festspiele

Für wen ist das? Für alle, die Barockmusik lieben oder besser kennenlernen wollen. Die Freude daran haben, kaum bekannte Komponisten und weniger geläufige Werke des 17. und 18. Jahrhunderts zu entdecken – diesmal etwa „L’Apothéose de Corelli“ von François Couperin, „Jephte“ von Giacomo Carissimi oder Vokalwerke von Domenico Mazzocchi. Und für alle, die sich von der Virtuosität und Ausstrahlung der Instrumentalisten und Sänger faszinieren lassen wollen. Allen voran von der Intendantin selbst. Die vielfach ausgezeichnete Blockflötistin Dorothee Oberlinger, Professorin am Mozarteum Salzburg, eröffnet das Festival mit dem Ensemble l’arte del mondo: Flötenmusik aus der Steinzeit trifft auf Klänge des Barock und neue Kompositionen.

Warum lohnt sich der Besuch? Auch, weil die barocke Stadtanlage Bad Arolsens die ideale Kulisse für ein solches Festival ist und zwischen Fürstlicher Reitbahn und Stadtkirche alles im Zeichen der Musik steht – vom Auftritt des Parforcehorn-Bläsercorps Vöhl/Edersee über Führungen, Werkstatt- und Schülerkonzerte bis zum Waldeckischen Salonorchester Cappuccino. Wer sind die Stars? Zum Beispiel zwei wunderbare Sopranistinnen. Dorothee Mields bringt am Samstag mit dem L’Orfeo Barockorchester ein Bach-Programm. Das Konzert mit Núria Rial und dem Hathor Consort am Freitag allerdings ist ausverkauft. Außerdem dabei sind etwa das Vokalensemble Voces Suaves aus Basel und Countertenor Alois Mühlbacher.

Wie lange läuft das? Vier intensive Tage unter dem Motto „Himmel und Erde“. Das Abschlusskonzert beginnt am Samstag, 20.30 Uhr.

Wo gibt es Karten? In der Touristik-Service Bad Arolsen, über Tel. 05691/801-233 und unter bad-arolsen.de mit einem digitalen Ticketshop.

Händel-Festspiele

Für wen ist das? Für Fans von Georg Friedrich Händel. Aber längst nicht nur für sie. Viele der 60 Veranstaltungen in Göttingen und der Region wagen den Spagat zwischen den Jahrhunderten – es gibt etwa „Agrippina: A Baroque Jazz Guide“ und bei Valer Sabadus & Spark sogar Klänge von Rammstein.

Warum lohnt sich der Besuch? Wegen vieler herrlicher Musik, natürlich. Aber auch, weil das Spektrum der Formate außerordentlich groß ist – von „Händel 4 Kids!“ bis zum Lunchkonzert in der Fußgängerzone. Zum ersten Mal in der über 100-jährigen Geschichte der Festspiele wird mit „Semele“ ein Oratorium im Deutschen Theater in Szene gesetzt, und das durch den Künstlerischen Leiter und Dirigenten George Petrou selbst. Eine der fünf Aufführungen wird in die Lokhalle übertragen, zudem gibt es eine Familienfassung – sowie das Licht- und Musikspektakel „Spotlight on!“ und ein „Concert in the Dark“. Wer sind die Stars? Mezzosopran Vivica Genaux ist in „Semele“ zu erleben – sowie im Oratorium „Hercules“ in der St. Johannis-Kirche. Ebenfalls zu nennen: Hornist Felix Klieser und Bratschist Nils Mönkemeyer. Passend zum Motto „Hellas!“ wird der Kammerchor Athen erwartet. Wie lange läuft das? Bis Pfingstmontag, 29. Mai. Dann steht ein letztes Highlight an: ein Galakonzert mit Concerto Köln, das Opus-Klassik-Preisträgerin Jeanine De Bique (Sopran) gewidmet ist.

Wo gibt es Karten? Über haendelfest.eventim-inhouse.de, bei der Tourist-Info, Markt 8, im Deutschen Theater in Göttingen, Theaterplatz 11. Kontakt: Tel. 0551/3848130. haendel-festspiele.de

Kultursommer

Für wen ist das? Für alle. Das Programm ist vom Figurentheater bis zur Folknacht so breit gefächert, dass wirklich für jeden etwas dabei sein dürfte.

Warum lohnt sich der Besuch? Auch, weil es ungewöhnliche Formate und zauberhafte Schauplätze in der gesamten Region zu entdecken gibt – vom Sonnenaufgangskonzert am Dörnberg und Ettelsberg bis zu Händel im Irish Pub. Der Kultursommer gastiert in Dorf- und Klosterkirchen und Rittergütern ebenso wie im Bergbaumuseum in Borken und im Autohaus. Integriert ist auch das Festival „Fritzlar vor dem Dom“.

Wer sind die Stars? Um nur mal im Bereich der klassischen Musik zu bleiben: das Concertgebouw Kammerorchester, Quartette wie Quatuor Hermès, The King’s Singers, Canadian Brass, Sängerin Simone Kermes und Pianist Ivo Pogorelich. Händels „Der Messias“ wird in Rotenburg und Melsungen insgesamt dreimal aufgeführt.

Wie lange läuft das? Vom Eröffnungsfest an Pfingsten unter dem Motto „Aufgespielt!“ mit einem Prinzessinnentag bis zum 12. August.

Wo gibt es Karten? In den Geschäftsstellen unserer Zeitung, den Touristinfos, unter Tel. 0561/98839399 oder kultursommer-nordhessen.de

George Petrou Künstlerischer Leiter in Göttingen © Privat

Zu Gast in Bad Arolsen: Die katalanische Sängerin Núria Rial. © privat/Henning Ross

Dorothee Oberlinger Intendantin Bad Arolsen © Privat

Pianist: Ivo Pogorelich. © Malcolm Crowthers/NH