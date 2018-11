Rock-Konzert mit Orchester: Es gab kein Halten mehr

Kassel. Die Neue Philharmonie Frankfurt mit "Symphonic Rock in Concert" in der Kasseler Stadthalle - und 800 Besucher jubelten

Queen steht hoch im Kurs. Als Karsten Stiers, einer der Solisten beim umjubelten „Symphonic Rock in Concert“ am Sonntagabend in der Kasseler Stadthalle, loslegt mit „Is this the real life, is this just fantasy“, brandet zum ersten Mal spontan Applaus auf.

Der 1991 gestorbene Freddie Mercury, dessen Song „Bohemian Rhapsody“ auch dem aktuell erfolgreichen Kinofilm zur Bandgeschichte den Titel gibt, ist populärer als mancher noch aktive alte Recke der Pop- und Rock-Geschichte. Für Led Zeppelin etwa, bei deren tollem Titel „Kashmir“ Sänger Achim Dürr die Energie des Duos Page & Plant wunderbar rüberbringt, gibt es viel weniger Beifall.

Die Neue Philharmonie Frankfurt dockt an nostalgische Gefühle der 800 Besucher an, die sich zum Mitklatschen und Aufstehen nicht lange bitten lassen müssen. Einmal verspricht Solist Stiers gar eine „Rückführung“: „Ziel ist die Zeit Eurer hormonellen Umstellung.“ Worauf „Paradise by the Dashboard Light“ von Meat Loaf folgt.

Das mit Pause fast dreistündige Crossover-Programm kommt besonders gut an, wo die Songs sowieso pathetisch aufgeladen sind, wo sie üppige Arrangements vertragen wie Knödel reichlich Soße oder Weihnachtsplätzchen den Zuckerguss. Der James-Bond-Soundtrack ist ebenso ein Höhepunkt wie „Purple Rain“ von Prince im Zugabenblock, bei „The Final Countdown“ von Europe gibt es kein Halten mehr. Mitgröl-Kracher wie „Smoke on the Water“ von Deep Purple werden gefeiert. Bei Titeln, die eher mit kristalliner Klarheit bestechen, wie von Sting und The Who, funktioniert das Konzept weniger gut. Und Joe Cockers Stimme ist so unvergleichlich, dass die Kopie abfallen muss.

Doch die etwa 50 Musiker bieten jede Menge Überraschungen, etwa starke Saxofonsoli, wie aus dem Nichts tauchen adrette Background-Sängerinnen in wechselnden Outfits auf, Solistin Katrin Glenz hat eine Riesenstimme, ihr Kollege Achim Dürr wechselt auch mal an die Drums.

Dirigent Jens Troester, mit Taktstock, hält die Konventionen eines Sinfonieorchesters ein, inklusive Handschlag mit der Ersten Violine, die zwischen Holz- und Blechbläsern mittig platzierte Band um Gitarrist Ralf Hübner hat alle Freiheiten. Während Alte-Musik-Ensembles längst im Stehen auftreten, zuletzt etwa Concerto Köln bei den Kasseler Musiktagen, agiert die Neue Philharmonie zwar mit spürbarer Spielfreude, aber wie festgeklebt. Erst ganz zum Schluss springen alle Musiker auf, ein weiterer Showeffekt im großen Finale.