„Tide“: Fridericianum in Kassel zeigt eine große Werkschau der US-Künstlerin Tauba Auerbach

Von: Bettina Fraschke

Werkgruppe Ligatures: Ein ganzer Raum im Fridericianum zeigt Tauba Auerbachs Tintenzeichnungen auf Papier, die als Reihe entstanden sind. © dieter schachtschneider

Worin gleichen sich Buchstaben und Seifenschaum? Die US-amerikanische Künstlerin Tauba Auerbach beschäftigt sich mit der Frage, wie kleinste Elemente zusammenhängen. Etwa, wenn Seife – an der Grenze zwischen Wasser und Luft – eine Verbindung von Strukturen erzeugt, die wir Bläschen nennen. Oder wenn im Schriftsatz Buchstaben für die bessere Lesbarkeit zusammengezogen werden, das heißt Ligaturen.

Kassel – Das Fridericianum in Kassel zeigt zum ersten Mal in Deutschland das Werk Tauba Auerbachs. „Tide“ heißt die Schau mit über 100 aktuellen Werken der 42-Jährigen aus San Francisco. Manchmal werden Auerbachs New Yorker Atelier oder ihre Badewanne zum Labor, in dem sie das Verhalten der Elemente erforscht. Daraus entstehen dann künstlerische Arbeiten.

Das erste Obergeschoss stellt von Raum zu Raum verschiedene Werkgruppen vor. Das Herz im mittleren Saal bildet eine Videoinstallation. In vier wandfüllenden Projektionen sieht man Tröpfchen auf eine Wasseroberfläche fallen, auf ihr tanzen. Es geht um Gedanken aus der Quantenphysik, etwa um die Dualität von Teilchen und Welle. Winziges wird hier riesig, Geräusche werden zu donnernden Sounds verstärkt, die Farben sind verfremdet.

In den weiß gestrichenen Räumen rechts und links davon lässt sich eine unbedingt sehenswerte, wunderschön präsentierte Schau entdecken. Sie schafft eine Verbindung zwischen kühl und poetisch – genau wie der vielfach künstlerisch bearbeitete Schaum zwischen den Elementen. Es gibt sogar einen Seifenblasengenerator, der mit geflochtenen Stahlbändern arbeitet, die durch einen Motor bewegt werden. In einem leeren Raum entfaltet die Arbeit „7S, 7Z, 1S, 2Z“ eine leise, besinnliche Aura.

Unter dem Titel „Foam“, Schaum, sind Bilder entstanden, die von Weitem betrachtet die fragilen Netze zeigen, die von sich auflösenden Bläschen auf flüssigen Oberflächen gebildet werden. Farbstarke Werke, denen bei der Hängung genug Raum für ihre Wirkung gelassen wurde. Wer nah herantritt, sieht, dass die zarten Strukturen, die hier abgebildet sind, in der Herstellung aus kleinsten Werkzeugen gestaltet wurden: Mit Zahnstochern oder Wattestäbchen hat die Künstlerin winzige Punkte auf eine Airbrush-Grundlage aufgebracht.

„Org“ heißen auf bodennahen Platten liegende Skulpturen aus Glasperlen, die sowohl an Modelle von Molekularstrukturen erinnern, als auch an Schmuckcolliers oder Klöppelarbeiten. Fließeigenschaften von Farbe und geschmolzenem Glas sind weitere künstlerische Erkundungen Auerbachs.

Auf großen Bögen Karopapier, wie sie vielleicht bei Flipcharts in Konferenzräumen genutzt werden, hat Tauba Auerbach eine Serie Zeichnungen angefertigt, die sie Ligatures, Ligaturen, nennt. Ein eindrucksvoller Raum präsentiert sie auf rostrotem Untergrund als chronologisch geordnete Reihe. Büro-Datumsstempel bilden eine zeitliche Orientierung. Die zeichnerischen Strukturen erinnern an Schrift, an Telefonblockkritzeleien, aber auch an antike griechische Vasenverzierungen. Fridericianumsdirektor Moritz Wesseler und Co-Kuratorin Luise von Nobbe stellen hier einen Zusammenhang zur Documenta11 mit Hanne Darbovens und On Kawaras Reflexionen über die Zeit her.

Im Erdgeschoss gibt es Tauba-Auerbach-Werke zum Anfassen: Ihr Verlag „Digital Press Library“ stellt Drucksachen und Spielzeug vor. Passend: Daneben lädt die Studiowerkstatt zum Experimentieren ein.

Aus der Serie Grain: Arbeit, bei der eine kontrastfarbige Struktur entsteht, in dem Farbe abgetragen wird. © Schachtschneider, Dieter

Poetisch: Seifenblasenmaschine. © Schachtschneider, Dieter

Tauba Auerbach „Tide“ Bis 14.1., fridericianum.org