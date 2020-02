Dafür lohnt sich der Kampf: Schwesta Ewa mit emotionalem Lebenszeichen aus dem Gefängnis

Rapperin Schwesta Ewa sitzt seit Januar im Gefängnis - ohne ihr Baby Aaliyah. Nun gibt es ein emotionales Lebenszeichen der Musikerin.

Frankfurt - Seit Mitte Januar sitzt Ewa Malanda, besser bekannt als Gangster-Rapperin Schwesta Ewa, im Gefängnis. Wegen Steuerhinterziehung, 35-facher Körperverletzung und sexueller Verführung Minderjähriger wurde die Musikerin, die ehemals in Frankfurt gewohnt und gearbeitet hat, zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Ihre Haftstrafe hat sie nun angetreten – jetzt gibt es ein erstes Lebenszeichen der Rapperin aus dem Gefängnis. Auf Instagram werden Fans während ihrer Haftstrafe von Schwesta Ewas Plattenlabel, Freunden und Verwandten up to date gehalten. Über die Unterstützung ihrer Fans zeigt sie sich gerührt.

Schwesta Ewa im Gefängnis: Tochter Aaliyah ist ihr Lichtblick - sie lebte in Frankfurt

Der Hintergrund: Eigentlich wollte Schwesta Ewa, die früher in Frankfurt lebte, zusammen mit ihrem Baby Aaliyah in ein Mutter-Kind-Gefängnis gehen – doch das wurde abgelehnt. Unter ihren Fans und Freunden sorgte das im Netz für Unverständnis. Ihre Anhänger verbreiteten den Hashtag #FreeEwa, um ihre Unterstützung für die Rapperin zu demonstrieren.

Ihre einjährige Tochter bezeichnete die Rapperin in einem Instagram-Post als „den einzigen Grund, wofür es sich zu kämpfen lohnt“. Nur dank ihrem Baby werde sie die Zeit im Gefängnis überstehen.

Rapperin aus Frankfurt - Schwesta Ewa im Gefängnis - Getrennt von Tochter Aaliyah

Ihrer Trauer machte Schwesta Ewa damals in einem langen Instagram-Post Luft: „Auch wenn der ein oder andere mich hier nur als asoziale Hure wahrnimmt, wissen die Leute, die mir hier folgen, dass ich eine super Mami bin und alles stehen und liegen gelassen habe, nur um mich auf sie konzentrieren zu können... Ich habe eine super Sozialprognose vom Jugendamt und doch wird mein Säugling einfach von mir getrennt...“ Weiter schreibt die Rapperin, dass sie fürchte, ihre Tochter verliere die Bindung zu ihr.

Frankfurt: Rapperin Schwester Ewa ist glücklich über Petition für Tochter Aaliyah

Ewas Verzweiflung ließ ihre Fans nicht kalt: Auf der Plattform „Avaaz.org“ haben bereits über 87.500 Menschen eine Petition unterzeichnet, die fordert, dass Mutter und Baby wieder vereint werden. Wie gerührt Schwesta Ewa über die Unterstützung ist, beschreibt ihr jüngerer Brüder Marco.

Er meldet sich über Schwesta Ewas Instagram-Profil mit einer Story zu Wort: „Ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass Ewa übertrieben glücklich ist, dass so viele Leute bei der Petition mitgemacht haben und sie geteilt haben.“ Seine Schwester sei so stolz gewesen, dass sie beim letzten Besuchstag vor Freude geweint habe, erzählt der Bruder in einem kurzen Video.

Schwesta Ewa: Trotz Gefängnis - Album „Aaliyah“ kommt Ende Januar

Auch die Adresse des Gefängnisses, in dem Schwesta Ewa einsitzt, veröffentlichte ihr Bruder. Fans könnten ihr so Briefe und Nachrichten zukommen lassen.

Am Freitag (31.01.2020) wird außerdem das neue Album von Schwesta Ewa erscheinen: „Aaliyah“ – benannt nach ihrer Tochter.

