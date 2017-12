Sinfoniekonzert in Kassel: Angelico stellte Alfredo Casellas Sinfonie vor

Kassel. Erst im Jahr 2013 ist die zweite Sinfonie des italienischen Komponisten Alfredo Casella (1883-1947) erstmals in Deutschland aufgeführt worden. Italienische Musik des 19. und 20. Jahrhunderts wird hier nach wie vor meist auf die Oper reduziert.

Das möchte Francesco Angelico, Italiener und seit dieser Spielzeit Generalmusikdirektor am Kasseler Staatstheater, ändern. Und mit Casellas 1910 uraufgeführter monumentaler c-Moll-Sinfonie haben er und das Staatsorchester am Montag in der ausverkauften Kasseler Stadthalle ein starkes Zeichen gesetzt.

Man tut dem Komponisten wohl nicht Unrecht, wenn man Parallelen zum Werk des 23 Jahre älteren Gustav Mahler zieht. Casella selbst machte aus seiner Bewunderung für Mahler keinen Hehl. Seine fast einstündige Zweite ist aber noch stärker instrumentiert, über weite Strecken düsterer und in der Schluss-Apotheose noch ekstatischer als die Ausdruckswelt Mahlers. Und: Mahlers Musik wirkt durch die ausgiebige Verwendung liedartiger Themen zugänglicher.

Unheilverkündend beginnt Casellas viersätzige Sinfonie mit langsamen Schlägen und einem fallenden Terzmotiv in den Röhrenglocken, ehe sich allmählich ein zuversichtliches Thema Raum verschafft. Mehrfach wiederholt sich diese Folge in dem aufwühlenden Auftaktsatz, dem im zweiten Satz ein schneller harter Ritt folgt, der sich in einem triumphalen Chor der Blechbläser auflöst. Ein schlichtes Hornthema kontrastiert im Mittelteil. Ein besonderer Moment, denn Casella liebt die Mischklänge, die er virtuos einsetzt.

Es ist eine Musik, der man anmerkt, dass hier die Grenzen der Tonalität und der orchestralen Fülle erreicht sind – Casella selbst wich später in die Atonalität aus. Sein überbordender Ausdruckswille äußert sich auch in der Spielanweisung zum Final-Epilog, die von den Musikern „höchst mögliche Intensität“ fordert.

Das Finale selbst – ein Marsch, dessen Thema an Mahlers Wunderhornlied „Revelge“ denken lässt – verausgabt sich in heftigen Wellen, ehe es in schweren orchestralen Seufzern zusammensinkt, um sich dann im Epilog nach schlichtem Beginn noch einmal zu heftigem Pathos und maximaler Klangentfaltung (samt Orgelklängen) aufzuschwingen.

Eine Höchstleistung des Dirigenten, der die formsprengenden Tendenzen des Werks (auch ohne Taktstock) souverän bändigte, wie auch des Orchesters, dessen spielerische Souveränität hier kaum Grenzen zu kennen schien.

Wie glücklich Dirigent und Musiker zusammen agieren, war schon im ersten Konzertteil bei Claude Debussys berühmtem Orchesterwerk „La Mer“ zu erleben. Die drei Sätze, mehr Stimmungsbilder als Malerei, boten nicht nur ein faszinierendes Spiel der Klangfarben. Was das Staatsorchester unter Angelico kennzeichnet, ist eine neue dynamische und rhythmische Differenziertheit, die der Musik neben dem Farbreichtum auch eine äußerst klare Kontur verleiht.

Am Ende dieses heftigen Konzertabends wurden die Akteure mit Jubel und langem Beifall verabschiedet.