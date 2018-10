Stimmen aus der Redaktion: So war die erste Staffel "Babylon Berlin"

Am Donnerstagabend startet die zweite Staffel "Babylon Berlin". Hier lesen Sie, wie wir die ersten acht Folgen der Erfolgsserie bewerten.

Das hat uns gefallen, das gefiel uns nicht: So haben wir in der Redaktion die Serie bewertet:

Maja Yüce: "Subtiles Stilmittel"

Kleider machen Leute, oder: Mode als Statussymbol und als Botschaft. Das galt auch in den Zwanzigern. In „Babylon Berlin“ gilt es für Frauen, sich in einer männerdominierten Welt zu behaupten. Ihre Garderobe wird oft ein maskuliner, dominanter Aspekt hinzugefügt.

Etwa, wenn Sängerin Nikoros mit Zylinder auf der Bühne steht oder Charlotte Ritter sich als Journalistin ausgibt und bei ihren Recherchen von uniformierten Männern kritisch beäugt wird. Erst das Zurechtrücken ihres Mantels und des feinen Hutes gibt ihr zusätzliche Stärke – sie rückt so das soziale Gefüge gerade, bringt sich in Position. Das Kostümbild ist ein subtiles Stilmittel, bei „Babylon Berlin“ eines mit enormen Einfluss aufs Erzählen – und das gilt natürlich nicht nur für die Frauenrollen.

Peter Klebe: "Viel zu brutal"

Schüsse aus Maschinenpistolen metzeln Menschen in einer Druckerei nieder, Demonstranten werden aufs Heftigste verprügelt, Polizisten quälen Verdächtige bei Verhören, gefesselte Protagonisten werden von Verbrechern gefoltert – detailreich und mit Einstellungen teils aus der Nähe werden brutalste Szenen gezeigt. Muss das wirklich so sein?

Natürlich waren die Zeiten in den späten Zwanzigern teils sehr rau und die als „Blutmai“ in die Geschichtsbücher eingegangenen Straßenschlachten im Mai 1929 äußerst hart. Dennoch hätte die Serie durch weniger Gewaltszenen gewonnen. Sie sind in dieser Form auch deshalb nicht nötig, weil der Film bis in die Nebenrollen mit erstklassigen Schauspielern besetzt ist. Ihre Leistung macht die Serie aus, nicht die Schläge.

Maximilian Beer: "Es menschelt schön"

Gereon Rath ist einer der Guten. Oder? Unbeirrbar suchte er nach den Filmen, fand sie, ging wohlverdient feiern. Während in Köln seine Geliebte wartete, vergnügte er sich dann aber mit Prostituierten – und ist also doch nicht so sauber wie gedacht.

Zum Glück! Denn auch diese Vielschichtigkeiten der Protagonisten sind es, die den Reiz der Serie ausmachen: Charlotte Ritter, witzig, liebenswert, fällt Rath in den Rücken. August Benda, autoritärer Regierungsrat, bittet Dienstmädchen Greta väterlich zum Abendessen. Und natürlich Kommissar Bruno Wolter, der Freund und Helfer, der Intrigant und Verschwörer. Diese Serie hat keine lupenreinen Helden. Alle sind sie Menschen, unperfekt, fehlerhaft und zweideutig – so wie auch die Stadt und die Zeit, in denen sie leben.

Matthias Lohr: "Fast voll druff"

Eine gute Serie macht süchtig wie das Zeug, das sich Kommissar Rath ampullenweise reinzieht. Insofern war „Babylon Berlin“ zunächst trotz aller bildgewaltigen Opulenz ein durchwachsener Stoff. Von anderen deutschen Serien wie „4 Blocks“ konnte man von Anfang an nicht genug bekommen. „Babylon Berlin“ wirkt dagegen steril. Es fehlt ein Held, mit dem die Zuschauer mitfiebern.

Dafür zeigt die Produktion, was für tolle Schauspieler hierzulande wirken – nicht nur Stars wie Matthias Brandt und Lars Eidinger, sondern auch Gesichter jenseits der typischen Fernsehnasen. Etwa Jens Harzer als Dr. Schmidt. Über den James Dean des Theaters heißt es, sein Spiel sei suchtgefährdend. Sie alle sorgen dafür, dass man die Serie, deren Titelsong bald in Kassel zu hören ist, am liebsten doch in einem durchschauen würde.

Bettina Fraschke: "Prägender Krieg"

Serien punkten mit einem breiten Tableau an Themen und Handlungssträngen. Das ist toll, auch hier. Aber man muss auch sagen, dass die Qualität der Erzählebenen unterschiedlich war. Während (zunächst noch!) manche Sequenzen flach blieben und wie Füllstoff wirkten (Ruderclub, Liebelei des Dienstmädchens Greta), waren andere von hoher Intensität.

Erfreulicherweise gerade die, die Historisches vermittelten. Traumatisierte Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, geheime Zirkel, die von einem starken Reich träumen – diese Szenen waren beklemmend und lieferten dem Krimi und all dem Zeitkolorit das angemessene Fundament. Gelungen waren auch Anleihen beim Stil der expressionistischen Filmemacher wie Fritz Lang: Farbkontraste, Diagonalen, extreme Lichteffekte.

