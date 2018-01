Spaß im Piazza Vellmar: Comedian Hennes Bender rockte die Bühne

Vellmar. Der TV-bekannte Comedian Hennes Bender rockte am Donnerstag, 11. Januar, die Kleinkunstbühne Piazza in Vellmar.

Vor über einem Monat musste Bender seinen Auftritt in der Kleinkunstbühne Piazza absagen. Am Donnerstag, 11. Januar, war es dann so weit: Von seinem hartnäckigen Husten fast genesen, holte der Bochumer sein Programm „Luft nach oben“ in Vellmar vor vollem Haus nach.

„Da sitzt tatsächlich einer mit einem Herbert-Wehner-T-Shirt in der ersten Reihe“, ruft er gleich zu Beginn mit hoher Stimme und macht den 1990 verstorbenen Politiker aus dem Stegreif nach.

„Mein Publikum ist mit mir älter geworden“, erklärt er und kündigt bereits nach 45 Minuten eine Pause an. Dann sollen weitere 45 Minuten folgen. „Viele denken, das ist kurz, aber ich bin ja auch schneller.“

Blitzschnell ist auch die Botschaft des Abends verkündet: „Es geht um einen adipösen kleinen Komiker, der seine Miete bezahlen muss.“ Sehr wichtig sei ihm, dass Leute zusammenkommen und Spaß haben. „Das dürfen wir nicht aufgeben“, mahnt er.

„Ich werde bald 50 und bin seit 20 Jahren verheiratet, was 780 Hundejahren im Showgeschäft entspricht“, berichtet der Comedian und Kabarettist. Sein körperliches Geheimrezept seien seine Haare und sein Arsch, verrät er. Bei missglückten Einsätzen im Haushalt setzt er auf Irritation: „Ich bin ein kleiner Bär“, sagt Hennes Bender dann.

Nachdem er einem Kreislaufkollaps erlitt, stellte er sich den Sanitätern als Brad Pitt vor. Er hat inzwischen sein Tempo reduziert und macht Dinge, die er schon immer tun wollte. So spielte er einen Müllmann in einem Beitrag für das „Sandmännchen“ und übersetzte kürzlich bereits den vierten Asterix-Band in die Ruhrpottsprache.

Den Queen-Klassiker „Bohemian Rhapsody“ sang Bender als Zugabe in witziger deutscher Übersetzung mit beachtlichem Stimmumfang. Das Publikum, das ihm den ganzen Abend an den Lippen hing und zwischendurch immer wieder juchzte, tobte und lachte schließlich Tränen.