Beim Dreh: Eine Frauenliebe im Vorabendprogramm

Von: Bettina Fraschke

Gesine Cukrowski (links) und Agnes Mann am Set der ZDF-Serie „Hotel Mondial“. © Foto: Privat/NH

TV-Star Gesine Cukrowski und die einstige Kasseler Staatstheater-Schauspielerin Agnes Mann drehen zusammen die Serie „Hotel Mondial“, die für ein Vorabendprogramm ungewöhnlich divers besetzt ist und in der sich zwei Frauen ineinander verlieben.

Mittlerweile machen sogar die Stadtführer Station beim Restaurant Friedrichs in Schwerin. Es ist zur Sehenswürdigkeit geworden, denn die klassizistische Fassade des schicken Speisewirtschaft am Pfaffenteich hat sich fürs Fernsehen in das Vier-Sterne-Haus „Hotel Mondial“ verwandelt. Die gleichnamige Vorabendserie im ZDF ist so erfolgreich, dass sie im Herbst in ihre neue Staffel geht. Start ist der 4. Oktober. Derzeit wird gedreht – in der Landeshauptstadt und im Studio in Hamburg.

Mit vor der Kamera: Eine in der Region bekannte Schauspielerin, die am Kasseler Staatstheater prägende Rollen gespielt hat: Agnes Mann. Sie spielt Chefköchin Uli Kersting, die sich zum Ende von Staffel eins in die Hotelmanagerin Eva de Vries verliebt – gespielt von TV-Star Gesine Cukrowski. Eine Frauenliebe, die auf Instagram sogar ihren eigenen Fanklub hat, wie die beiden im Video-Interview erzählen. Sie freuen sich, dass die Serie kein Bohei daraus macht, sondern selbstverständlich von der Annäherung erzählt. Spoilern dürfen sie nicht, verraten aber: Es gibt eine aufregende Entwicklung und eine Überraschung, die fürs deutsche TV außergewöhnlich sei.

Mit ihren Figuren sind sie glücklich. Agnes Mann schätzt an Uli, dass sie eine Karrierefrau ist, die zu sich steht, aber zugleich immens leidenschaftlich ist. „Sie kann mit Kochtöpfen werfen, jemanden anschreien und sich in nächster Sekunde entschuldigen. Sie kämpft für ihre Familie und ihre Küche.“ Und sie hat den womöglich irrwitzigen aber auch irre liebenswerten Anspruch, dass doch bitte alles so funktionieren möge, wie sie es sich utopisch erträumt: Familie, Ehe aber auch die Liebe zu Eva. „Von Ulis Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit kann man sich eine Scheibe abschneiden“, ist ihr Fazit, „auch wenn sie oft Leute vor den Kopf stößt“.

Fürs Kochen hat sie sich coachen lassen und unter anderem Spitzenköchin Sarah Wiener konsultiert, für die Optik gibt es am Set einen Food-Stylisten, der das Essen in Szene setzt.

Gesine Cukrowskis Figur Eva ist eine taffe Chefin, die zu Beginn der ersten Staffel als eisenharte Managerin eingeführt wird. Wichtig: „Man kann sie absolut verstehen“, sagt Gesine Cukrowski und erinnert an ihre Lieblingsschriftstellerin Jodie Picoult, an deren Bestsellern sie so herausragend findet, dass die Leser das Handeln jeder Figur nachvollziehen können.

Cukrowski hebt außerdem hervor, dass die zwölf Hauptfiguren außergewöhnlich vielfältig aufgestellt seien – von jünger bis älter, ethnisch divers. Die Schauspielerin setzt sich mit der Initiative „Let’s change the picture“ für mehr Bildschirmpräsenz von älteren Frauen ein. „Es ist was in Bewegung“. Wie man mehr Geschichten von Frauen erzählen könne? Den Blick auf sie ganz grundsätzlich neu justieren, nicht nur bei den älteren. „Das fängt bei jungen Frauen an: Wenn die nur über Sexualität erzählt werden, objektifiziert werden, was will man dann über Frauen jenseits des Klimakteriums in Film und Fernsehen erzählen? Insofern müssen sich die Geschichten über Frauen jeden Alters entwickeln.“ Für die ARD Degeto wertet sie gerade Bildschirmpräsenz und Frauenbilder aus. Die Zielgruppe ist groß: „Schließlich sind in Deutschland 21 Millionen Frauen über 47.“

Unserer Spielfreude wird viel Futter gegeben.

Gesine Cukrowski

Durch die intensive Zeit beim Dreh mit den Hauptdarstellern entstehe ein Ensemble-Geist „fast wie am Theater“, sagt Agnes Mann über die Stimmung am Set von „Hotel Mondial“. „Unserer Spielfreude wird viel Futter gegeben“, verrät Gesine Cukrowski mit Blick auf die neue Staffel. Da muss die Belegschaft kämpfen, damit aus dem ehrwürdigen Hotel nicht ein Billig-Casino wird, wie es der neue Besitzer vorhat. Götz Otto spielt diesen Serien-Neuzugang. „Mit Daniel Aichinger, der unseren Rezeptionschef Raik König spielt, gibt es einige sehr witzige, höchst unterhaltsame Szenen“, versprechen die beiden. Wie Aichinger seine Fans aus der Serie „Alles was zählt“ mitbringt, ist Louis Held, Barmann Paolo, aus den „Bibi und Tina“-Filmen bestens bekannt.

Das Hotel-Setting biete viele spannende Storys, sagt Gesine Cukrowski, „und man sagt in dieser Welt eben keine Sätze, die man in TV-Krimis schon gefühlte 500-mal gespielt hat.“

Sowieso: Hotel. „Ein Ort, der drehtechnisch viel bietet“, hebt Agnes Mann hervor. Schauplätze von Wellness bis Küche, Geschichten, die die Gäste mitbringen und die sich bei den Angestellten ereignen. Eine lesbische Liebe im Vorabendprogramm: Das kann eine Wirkung in der realen Welt haben, betont Cukrowski. Frauen in ihrem Instagram-Fanclub sagten, sie hätten sich gewünscht, dass es so was schon zur Zeit ihres eigenen Coming-outs gegeben hätte – das wäre für die Gespräche mit den eigenen Eltern hilfreich gewesen.

Cukrowski erinnert an ihre TV-Anfänge in der Serie „Der letzte Zeuge“. Seit sie als junge Frau dort eine Gerichtsmedizinerin spielte, war die Zahl der Bewerberinnen für diesen Beruf signifikant gestiegen. „Das Fernsehen hat immer eine Wirkung aufs echte Leben“, ist ihre Überzeugung.

Zu den Personen Gesine Cukrowski (54) wurde in Berlin geboren, studierte Germanistik und Theaterwissenschaften und absolvierte dann ihr Schauspielstudium. Erste Bühnenerfahrungen, TV-Engagements in „Praxis Bülowbogen“, „Und tschüss“, als Gerichtsmedizinerin in der Serie „Der letzte Zeuge“ von 1998-2007. Danach Produktionen wie „Ein Tisch in der Provence“, „Wilsberg“, „Inga Lindström“. Aktuell ist sie unter anderem mit einem Astrid-Lindgren-Programm auf Lesereise. Agnes Mann (43) wurde in Berlin geboren, Schauspielstudium in Berlin. Viele Theaterengagements. Von 2007 bis 2012 am Staatstheater Kassel. Hier spielte sie prägende Rollen wie Maria Stuart, Judith, Cleopatra und Lulu. Aktuell lebt sie in Berlin. Sie ist freiberuflich tätig, spricht Hörbücher ein und hat zuletzt mit Kolleginnen für Aufsehen gesorgt mit dem Theaterstück „Seid doch laut“. Aufgeführt in der Stasi-Zentrale geht es um die Gruppe „Frauen für den Frieden“ im Ost-Berlin der 1980er. Damit soll ein anderer Blick auf Geschichte geworfen werden. Wieder ab 9. November: seiddochlaut.de



Hotelcrew: Lara Hildebrandt (Joy Ewulu, von links), Maria Rietzel (Lea Sophie Salfeld), Eva de Vries (Gesine Cukrowski) und Uli Kersting (Agnes Mann). © ZDF/Maik Fløder