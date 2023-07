Staatstheater Kassel zeigt Wahlkampf als großes Theater

Von: Bettina Fraschke

Interdisziplinär: Schauspieler Johann Jürgens (links), Sopranistin Marta Herman und Dramaturg Kornelius Paede beim Vorgespräch zur Produktion „Operation Abendsonne“ am Kasseler Staatstheater. © Bettina Fraschke

Das Kasseler Staatstheater zeigt ein interdisziplinäres Stück mit Orchester und Mitwirkenden aus Musiktheater und Schauspiel. Es ist eine Groteske zum Politbetrieb und dem Umgang der hessischen Landesregierung mit den NSU-Akten. Premiere ist am 9. Juli.

Kassel – „Ähnlichkeiten zu realen Personen und Ereignissen sind in dem Werk –wie immer – rein zufällig“ - so heißt es im Ankündigungstext des Kasseler Staatstheaters zur letzten großen Premiere der Saison: „Operation Abendsonne“. Das ist natürlich Koketterie: Es wird, wenig verklausuliert, um den Umgang der hessischen Landesregierung mit den NSU-Akten und um Vorwürfe der Schlamperei bei der Aufarbeitung der rechtsextremistischen Morde gehen.

Das aber im Gewand einer „dokumentarischen Groteske zwischen Musiktheater und Schauspiel“. Dirk Laucke hat den Text verfasst. Dazu wird Musik von Komponisten wie Krzystof Penderecki, Frank Martin und Alban Berg kombiniert. Die ursprünglich geplante Opernmusik von Genoël von Lilienstern ist „aus gesundheitlichen Gründen“ nicht fertig komponiert geworden, so das Theater.

Dirk Laucke zieht für das Projekt den Vergleich mit der Operette: Im 19. Jahrhundert sei bei Premieren in der Pause noch schnell das Kleid der Kaiserin nachgeschneidert worden, um es auf der Bühne einzusetzen: „Die haben es mit ihren Anspielungen richtig genau genommen.“ Auch vom Dialogwitz her passe seine Groteske ins Operettengenre. Von der Musik jedoch nicht. Mit ihr könnten die Emotionen ausgedrückt werden, auch Trauer über die Opfer und Hinterbliebenen. So soll eine weitere Ebene entstehen – eine Erzählung über die Machenschaften der Politik.

Für die wählt Laucke das Mittel des Humors – der entstehe zum Beispiel dann, „wenn Menschen gar nicht merken, dass sie sich für den Mittelpunkt der Welt halten“. Oder wenn reale Politikeraussagen in einem anderen Kontext präsentiert werden, so dass ihr hohles Pathos sichtbar werde.

Schauspieler Johann Jürgens spielt den Ministerpräsidenten Holger Fourier, der mit seinem Amtsnachfolger Bernhard Meyn im Wahlkampf Probleme lösen muss. Der Schauspieler vergleicht die Produktion mit einem Satz seiner Figur, die sagt: „Wahlkampf ist auch Kampf und Kampf enthüllt den Kern der Dinge.“ Eine derartige Enthüllung strebe auch die Produktion an. „Das mag ich so an Theater: Es geht bis zum letzten Punkt.“ Sopranistin Marta Herman ist wichtig, dass die Sparten nicht getrennt sind, sondern sich ergänzen. Die Musik sorge für innige wie auch für beunruhigende Momente.

Das Produktionsteam, so Dramaturg Kornelius Paede, habe sich auch mit der Frage beschäftigt, wie sich politische Machtmechanismen in Musik ausdrückten, wenn die CDU 2013 bei einer Wahlparty „An Tagen wie diesen“ grölt und Angela Merkel bei der Urheberband, den Toten Hosen, Abbitte leistet.

Für Paede ist das Projekt ein gedankliches Experiment, die Besucher wissen „allzugut, wie viele Fragen in der Aufarbeitung der rechtsextremistischen Morde an Halit Yozgat und Walter Lübcke noch offen sind“. Im besten Fall könnten Besucher durch den Theaterabend angeregt werden, sich mit den Mechanismen des politischen Geschäfts zu befassen. Dirk Lauckes zentrale Erkenntnis im Rechercheprozess: „Frechheit siegt.“ Wenn etwa die hessische Landesregierung einfach behauptet, sie habe „wunderbare Polizeiarbeit“ geleistet.

Opernhaus Kassel, 8.7. staatstheater-kassel.de

Dirk Laucke Autor © Privat