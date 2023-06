Audiowalk: Auf den Spuren von Wut im Stadtraum

Von: Kirsten Ammermüller

Ein Audiowalk des Staatstheaters thematisiert die Wut im öffentlichen Raum – Premiere am Donnerstag

Kassel – Wie klingt Wut? Welche Arten von Wut gibt es neben der lauten einer marodierenden Menge und was ist der Unterschied zum Hass? Wie klingt die Wut, die aufgrund von erfahrener Ungerechtigkeit in einzelnen Personen entsteht? Und kann diese Wut im städtischen Raum sichtbar oder besser hörbar werden?

Mit diesen Fragen setzt sich der Audiowalk „Wut“ des Staatstheaters auseinander, der mit auditiven Mitteln visuelle Verknüpfungen zur Umgebung erschaffen will. Morgen ist Premiere.

„Es geht um die Inszenierung des Hörraums“, sagt Lina Gasenzer. Sie ist Regieassistentin am Staatstheater und feiert mit dem Audiowalk ihr Regiedebüt. Gemeinsam mit Laura Kohlmaier, Franziska Niehaus und Maria Walter, die als Dramaturgin, Referentin der Schauspieldirektorin und der Ausstattungsassistenz unterschiedliche Gewerke vertreten, hat sie das Konzept und die Textfassung entwickelt, „eine kollektive Arbeit war uns wichtig“, betont Niehaus.

Die Idee, das Thema Wut zu bearbeiten, ist während der Pandemie entstanden. Die Montagsdemos mit all ihrem Hass und der Wut haben in Gasenzer etwas ausgelöst, „die Energie, die damit verbunden war, war so groß“, erzählt die Regisseurin. Mit dem Team hat sie sich auf Recherche begeben, unterschiedliche Perspektiven von Wut erkundet, Texte zusammengetragen. Die Quellen aus Romanen, Textbänden, Archivmaterial und vielem mehr bilden eine Collage.

Ein Aspekt sind „Catcalls“, verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum, der sich zum größten Teil junge Mädchen und Frauen ausgesetzt sehen. Das ist eine Straftat. Wie aber sich wehren gegen verbale Attacken, wenn Aussage gegen Aussage steht oder Zeugen fehlen? Eine Möglichkeit ist das „Ankreiden“ der Belästigung – „Chalk Backs“ –, Sätze über die erfahrene verbale Demütigung mit bunter Kreide auf die Straße gemalt. Der Audiowalk verfolgt die Spuren, führt zu den Orten, an denen verbale Belästigungen in konzentrierter Häufigkeit vorkommen.

Der Gang von 75 Minuten folgt einem inszenatorischen Konzept. Texte sind für einen bestimmten Ort gedacht. „Da passiert ganz viel in der visuellen Wahrnehmung der Umgebung“, berichtet Gasenzer. Ein kollektives Gruppenerleben, das in den Teilnehmern Spuren hinterlassen wird, ist sich die Regisseurin sicher.

Teilnehmer sollten gut zu Fuß sein und bei warmem Wetter eine Kopfbedeckung sowie Flüssigkeit dabei haben. Die Bedienung des digitalen Geräts ist sehr einfach. Foto:Camilla Colonna/nh

Premiere Donnerstag, 18 Uhr, Treffpunkt Schauspielhaus. staatstheater-kassel.de

