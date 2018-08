Star-Bassistin Kinga Glyk begeisterte im Kasseler Kulturzelt 

Kassel. Ein Highlight der Kasseler Kulturzelt-Saison war der Auftritt der polnischen Bassistin Kinga Glyk mit ihrem Trio.

Freundliche Begrüßung, keine lange Vorrede. Beim Auftritt von Kinga Glyk und Band am Freitag im ausverkauften Kasseler Kulturzelt war die Betriebstemperatur innerhalb weniger Minuten erreicht. Wobei man der 21-jährigen polnischen Bassistin, die die vielleicht steilste Jazz-Karriere dieser Jahre hingelegt hat, nicht Unrecht tut, wenn man sie an diesem Abend weniger als Frontfrau denn als Musikerin in einem Trio auf Augenhöhe begreift.

Stücke ihrer beiden letzten Alben, „Happy Birthday“ und „Dream“ hatte Kinga Glyk zusammen mit ihren Vater Irek Glyk am Schlagzeug und Rafal Stepien an den Keyboards dabei. Und mit „Sad And Happy Blues“ war man mittendrin in einem 90 kompakte Minuten dauernden musikalischen Sog.

Funkige, extrem knackige Basslinien, treibendes Schlagzeug und weit ausladende, fantasievolle Keyboardsoli zeigten an, wohin die Reise geht. Hier waren drei Instrumentalisten mit einem unglaublichen spielerischen Vermögen am Werk, und ihre Musik spiegelt diese Freude am Ausloten dieser spielerischen Möglichkeiten.

So geradlinig, wie Irek Glyk ein minutenlanges Schlagzeugsolo anfing, ist das im Jazz selten zu hören. Aus purem, staubtrockenem Trommeln mit Hi-Hat-Einsatz entwickelte sich eine unglaublich groovende, zielstrebige Schlagzeugkaskade bis zur völligen Verausgabeung, dabei so substanziell und ohne jegliche Showeffekte, wie man das selten hört.

Kinga Glyks Stolz auf ihren Papa ist mehr als berechtigt, und ihr eigenes Spiel, das so vieles umfasst, harte Basslinien, feine Melodien, perkussive Rhythmik und akkordisch-harmonische Grundlegung, ist von derselben Klarheit und Dichte wie das ihres Vaters.

Dazu kommt das weit ausschweifende, konzentriert-virtuose Spiel von Keyboarder Rafal Stepien, der teilweise zugleich Piano, Synthesizer und Plug-Synth bedient und mal dramatische, mal ätherische Stimmungen erzeugt.

Es ist vieles ungewöhnlich an diesem Abend, etwa Kinga Glyks ausdrückliches Bekenntnis zum christlichen Glauben, musikalisch umgesetzt im Stück „Hope“ vom Album „Happy Brithday“. Und wann wird das Publikum bei einem Jazz-Event schon mal zum Mitsingen aufgefordert? Kinga Glyk übte mit den in zwei Teams aufgeteilten Zuhörern kurze Melodielinien ein und machte aus dem Konzert beim letzten Titel ein Gemeinschaftserlebnis der besondernen Art.

Kinga Glyk hätte das Publikum nicht ohne ihren millionenfachen Youtube-Welthit, ihr Cover von Eric Claptons „Tears In Heaven“, entlassen können. So geschah es: Im Schneidersitz, allein auf der Bühne, spielte sie das wunderschöne Lied. Mehr ging nicht.