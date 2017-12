Star Wars 8 - Die letzten Jedi: Kritik zum Start des heiß erwarteten Films

Es ist Teil 8 der berühmten Science-Fiction-Fantasy-Reihe, der am 14. Dezember 2017 in die deutschen Kinos kommt. „Star Wars: Die letzten Jedi“ überzeugt mit starken Figuren. Eine Kritik zum Film.

Am Ende spielen ein paar Kinder die Legende der Jedi-Ritter mit einer selbst gebastelten Figur von Luke Skywalker nach, und wie hier die „Star Wars“-Saga ihre eigene Wirkkraft bei Fans aufgreift und auf die Kinoleinwand zurückholt, ist eine großartig-augenzwinkernde Volte im neuen Abenteuer „Die letzten Jedi“. Zwei Jahre nach der Neuauflage der Reihe mit dem kraftvollen „Das Erwachen der Macht“ führt Regisseur Rian Johnson jetzt die Story um das dezimierte Häuflein Widerstandskämpfer weiter, das gegen die übermächtige Diktatur der „Ersten Ordnung“ kaum eine Chance hat. Und um die junge Heldin Rey (Daisy Ridley), die mit ihren frisch entdeckten, noch ungezügelten Jedi-Kräften erst umzugehen lernen muss.

So kann Luke Skywalker (Mark Hamill) die Jedi-Azubine ganz schön foppen, wenn sie geschlossenen Auges melodramatisch die Hand ausstreckt, um Energie zu spüren. Überhaupt ironisiert Luke sehr hübsch den „Möge die Macht mit dir sein“-mäßigen Besinnlichkeits-Zinnober, der die Filmreihe schon immer prägt. Dieser mönchische Ex-Jedi, der von seiner Rückzugsinsel keineswegs weg will, um irgendwelchen Kämpfern in Not zu helfen, ermöglicht Rey dann aber doch, mehr über sich selbst herauszufinden.

Wie fundamental „Die letzten Jedi“ seine Helden als ambivalente Figuren zeigt, ist im formatisierten Fortsetzungskino absolut einzigartig und hebt das „Star Wars“-Franchise über budgetmäßig ähnliche Großprojekte weit hinaus.

Rey ist innerlich nicht gefestigt, in einem gespenstischen, surrealen Spiegelbild-Erlebnis wird ihr das vor Augen geführt. In dieser Zerrissenheit trifft sie sich mit Widersacher Kylo Ren, der zwar von Luke ausgebildet wurde, aber am liebsten so sein will wie Schurken-Ikone Darth Vader. Adam Driver spielt ihn in seinem Streben nach Macht mit so viel Weichheit und Verletzlichkeit, und mit so einer immensen Leinwandpräsenz, dass er Kylo Ren zu einer der interessantesten Figuren in der Gesamt-Saga werden lässt.

Auf mehreren Handlungsebenen wird erzählt, viel Kampfgetümmel steht neben waghalsigen Geheimaktionen einzelner Rebellen, witzigen Nebenfiguren wie der des Waffendealers DJ, den Benicio del Toro mit hinreißender Zwielichtigkeit spielt, und den Seelenturbulenzen von Rey, Kylo und Luke.

Verzichtbar, leicht nervend und wie aufgesetzt wirken die vielen bizarren Spezies, die sich zu Wasser, zu Lande und in der Luft vor allem auf Lukes Insel tummeln, später aber auch im Casino zocken. Die Porgs, eine Art fliegende Babyrobben, mal ausgenommen. Hier fehlt der Charme der Multi-Kreaturen-Bar aus Mos Eisley oder des abgerockten Etablissements von Wirtin Maz Kanata.

Dann schon lieber die Roboter, allen voran der knuffige BB-8, eine rollende Blechbüchse, die Kampfpilot Poe Dameron (Oscar Isaac) sogar einmal zärtlich durchknuddelt.

Carrie Fisher ist in ihrem letzten Auftritt als Generalin Leia Organa ebenso majestätisch wie schmerzvoll-melancholisch, wenn sie darüber sinniert, wie der Funke der Hoffnung in der schrumpfenden Schar der Rebellenkämpfer am Lodern gehalten werden kann – überhaupt: In den Cockpits, an den Rechnern und auf der Kommandobrücke ist viel Frauenpower im Einsatz, auch Laura Dern als Admiralin Holdo mit veilchenfarbenem Haar, deren Autorität von Meuterer Poe und Alleingänger Finn (John Boyega) unterwandert wird.

Auf dem Planeten Crait findet schließlich die finale Schlacht statt, Kampfflugzeuge wirbeln in perfekter Choreografie die gleißend weiße Oberfläche aus Salz so auf, dass darunter blutrote Striemen auftauchen. Wie Wunden.

Genre: Science-Fiction

Altersfreigabe: ab 12

Wertung: fünf von fünf Sternen





Übersicht: Alle Filme der Star-Wars-Saga

Die von Millionen Fans weltweit gefeierte Filmreihe „Star Wars“ ist die kommerziell erfolgreichste und popkulturell einflussreichste der Geschichte. Ein Überblick über die Filme aus der Saga der Sternenkrieger:

Krieg der Sterne: Dieser Film legt den Grundstein für die Erfolgssaga. Er kommt im Februar 1978 unter der Regie von George Lucas in die deutschen Kinos. In einer entfernten Galaxie wehren sich Rebellen gegen die Unterdrückung durch das machthungrige Imperium. An der Spitze der dunklen Streitmächte steht die Figur Darth Vader mit ihrer schwarzen Atemmaske. Später wurde der Film in „Krieg der Sterne: Episode IV - Eine neue Hoffnung" umbenannt. Da gibt es den Bauernjungen Luke (Mark Hamill), der plötzlich zum Krieger wird.





Episode V – Das Imperium schlägt zurück: Die erste Fortsetzung des Weltraum-Epos mit vielen Spezialeffekten kommt 1980 unter der Regie von Irvin Kershner in die Kinos. Darth Vaders gefährlichste Waffe, der Todesstern, ist zerstört, doch seine Truppen sind nicht geschlagen. Sie stöbern die Rebellen auf und unterwerfen sie. Luke wird von Meister Yoga zum Jedi-Ritter ausgebildet – und in einer der ikonischsten Szenen der Filmgeschichte erfährt er, wer sein Vater ist.





Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter: Das gute Ende der Saga flimmert 1983 unter der Regie von Richard Marquand über die Leinwände und schließt die Trilogie damit ab. Wesen aus allen Ecken der Galaxis treffen die Vorbereitungen für die entscheidende Schlacht gegen das Imperium.





Episode I – Die dunkle Bedrohung: 1999 springt Regisseur George Lucas rund 30 Jahre vor die Ereignisse der bekannten Star-Wars-Filme zurück - und lässt damit Episode 1 nach 4, 5 und 6 folgen. Diese Trilogie startet damit, dass in der Galaktischen Republik ein Streit über die Besteuerung der Handelsrouten ausgebrochen ist. Der friedliche Planet Naboo mit seiner Königin Amidala wird von der geldgierigen Handelsföderation angegriffen. Bei vielen Fans ist diese Episode unbeliebt, weil die Figur Jar-Jar Binks mit seinem ewigen Gezappel nervt.





Episode II - Angriff der Klonkrieger: George Lucas setzt 2002 die Vorgeschichte fort. Königin Amidala hat den Thron von Naboo verlassen, um Senatorin zu werden. Im Senat deckt sie einen Korruptionsdeal auf, und gerät in Gefahr.





Episode III - Die Rache der Sith: 2005 kommt die Vorgeschichte zu ihrem Ende. Lucas lässt die Machtkriege weiter wüten. Die Kluft zwischen Kanzler Palpatine und dem Jedi-Rat wird immer größer. Dabei gerät der junge Jedi-Ritter Anakin Skywalker in einen Gewissenskonflikt. Er wird später zum bösen Darth Vader.





2005 kommt die Vorgeschichte zu ihrem Ende. Lucas lässt die Machtkriege weiter wüten. Die Kluft zwischen Kanzler Palpatine und dem Jedi-Rat wird immer größer. Dabei gerät der junge Jedi-Ritter Anakin Skywalker in einen Gewissenskonflikt. Er wird später zum bösen Darth Vader. Episode VII: Das Erwachen der Macht: Als nach Jahren der Pause diese Folge unter der Regie von J.J. Abrams 2015 erscheint, sorgt das in den Kinos für einen großen Ansturm. Wieder gibt es einen inhaltlichen und zeitlichen Sprung: Der Film setzt die Handlung von Episode VI fort. Das Imperium ist durch die Erste Ordnung abgelöst worden. Die ebenfalls diktatorische Organisation führt Krieg gegen den Widerstand. Beide Seiten suchen nach dem verschollenen Jedi-Ritter Luke Skywalker. Es gibt einen neuen Bösewicht, Kylo Ren, der Darth Vader verehrt, und es gibt eine neue Heldin, die Schrottsammlerin Rey, in der die Jedis bald eine der ihren erkennen.

Star Wars 9 - Fortsetzung ist geplant

Derweil hat der Disney-Konzern vor einem Monat angekündigt, die Saga rum um "Star Wars" fortzusetzen. Wann genau der Kinostart sein wird, ist bisher nicht bekannt. Vermutet wird das Jahr 2019. Bisher sickerte durch, dass es tatsächlich Szenen geben soll, die im Weltraum gedreht werden sollen.

Star Wars - Merchandise erwirtschaftet Milliarden

Hollywood-Hippie George Lucas hat mit „Star Wars“ die wohl bislang erfolgreichste Filmsaga aller Zeiten erschaffen. Schon die dritte Generation von Fans wächst mit der Saga auf, wobei die Kinder von heute, die weniger die Filme (ab 12), als das Drumherum kennen – Animationsserien, Legofilme, diverses Merchandise. Lucas hat seine Firma Lucasfilm 2012 für mehr als vier Milliarden Dollar an Disney verkauft.

Die Einnahmen allein für den vorletzten Film „Das Erwachen der Macht“ liegen bei über zwei Milliarden Dollar, nur noch übertroffen von denen für das Merchandising. Jedes fünfte Spielzeug mit Markenlizenz kommt mittlerweile aus der „Star Wars“-Welt.