Zoe Wees und Sarah Connor begeisterten beim Stadt-Sommer auf dem Kasseler Friedrichsplatz

Von: Kirsten Ammermüller

Teilen

Vielseitig und authentisch: Sarah Connor präsentiert sich nahbar. © Dieter Schachtschneider

6000 Zuschauer jubeln beim Open-Air-Konzert

Kassel – Der – die – das? Ganz klar: die Pop. Denn dass Pop eigentlich weiblich ist, dafür bedurfte es am Sonntagabend auf dem Kasseler Friedrichsplatz keines weiteren Beweises. Die zwei ungewöhnlich starken Stimmen und Künstlerinnen Sarah Connor und Zoe Wees lieferten mit einer großen Bandbreite dieses Genres den Beweis – sowohl stimmgewaltig als auch authentisch, nahbar, menschlich.

Zoe Wees macht den Anfang. Schwarzes oversized T-Shirt und Radlerhose – beinahe unscheinbar wirkt die 21-jährige Sängerin, als sie die Bühne betritt. Aber nur so lange, bis sie anfängt zu singen. Bei den ersten Takten von „Girls Like Us“ ist es, als würde ein Sturm über die Bühne fegen.

Reibeisen passt wohl ganz gut, um das zu beschreiben, was eigentlich nicht in Worte zu fassen ist und womit die Sängerin sofort für Gänsehaut sorgt. Ihre Stimme ist kräftig, markant und rau. Die Lieder meist sehr persönlich und tiefgründig. So handelt ihr Debüt-Song „Control“ von ihrer Erkrankung an der Rolando-Epilepsie, an der sie als Kind litt. Sie gehört zu den wohl erfolgreichsten Senkrechtstarterinnen der letzten Zeit, der Erfolg dehnt sich weit über nationale Grenzen bis in die USA aus.

Sarah Connor ist seit über 20 Jahren im Geschäft und weiß ihr Publikum von der ersten Minute an zu bewegen und zu begeistern. Sichtlich gut gelaunt versprüht sie ihren Charme, geht auf nahbaren Wohlfühlkurs mit dem Publikum und stellt gleich zu Beginn klar, dass sie sich freut, wenn sie Unterstützung bei ihren Texten erhält – „Ich singe meine Texte auch nicht immer richtig“, merkt sie vielleicht selbstironisch mit Blick auf die verpatzte Nationalhymne 2005 an. Und die Menge geht mit, beweist Textsicherheit bei „Kleinstadtsymphonie“, „Ich wünsch dir“ und „Weißt du noch Herz“. In einem Medley erinnert sie an ihre ersten Jahre, als sie noch auf Englisch sang: „Let’s Get Back To Bed – Boy“, „One Nite Stand“ und einige mehr.

Dass sie auch eine gute Entertainerin ist, ist bekannt. Und doch wirken ihre Moderationen erfrischend und immer wieder überraschend. Egal ob sie über ihren „Brustschweiß“ oder mit einzelnen Menschen aus dem Publikum spricht, Sarah Connor ist schlagfertig, witzig und vor allem echt. „Wer ist Vincent?“, ihr kurzer Plausch mit einem jungen Mann mündet in den gleichnamigen Song über einen homosexuellen Jugendlichen, besonders laut mitgesungen vom Publikum. Am Ende schnappt Connor sich eine Regenbogenflagge und beendet das Lied in diese eingewickelt.

Auch musikalisch ist sie versiert und abwechslungsreich. Ihr Stimmumfang reicht von der soulig kräftigen Bruststimme bis hin zur hellen und klaren Kopfstimme in den höchsten Lagen. Bedient mal das eine, wechselt lückenlos in die andere. Poppig, soulig und auch rockig – Sarah Connor verbindet alle Genres. Nicht zuletzt durch den Rückhalt ihrer hervorragenden Musiker, die sie durch den Abend begleiten, mit einigen von ihnen spielte sie an dem Abend zum ersten Mal live zusammen. Hinter einem Glasschutz, um den Sound ein wenig abzumildern, gab Mario Garruccio den Takt an den Drums an. Christian Kreuzer und Torsten Goods an den Gitarren und Thomas Stieger am Bass sowie Jan Klingenberg am Piano harmonierten wunderbar. Nicht nur als Yoga-Lehrer, sondern auch als Percussionist fungiert Rhani Krija, außerdem begleiten sie großartige Background-Sänger.

Sarah Connor möchte nicht nur oberflächlich einen Abend für gute Stimmung sorgen. Sie ist vielseitig, schlägt in ihren Songs immer wieder auch nachdenkliche Töne an, weiß die Menschen zu berühren und das auf eine sehr authentische Weise. Den Song „Das Leben ist schön“ singt sie für Maxime, eine junge Frau aus dem Publikum, die ihr mehrere lange Nachrichten geschrieben und das Schicksal ihrer Mutter und ihrer Familie geschildert hat.

Nachdenklich wird Sarah Connor auch noch einmal in ihrem letzten Song des Abends, möchte sich über die Musik mit dem Publikum verbinden. „Wir dürfen nicht abstumpfen und taub werden“, sagt die vierfache Mutter, die zwei ukrainische Familien bei sich zu Hause aufgenommen hat. Während des Songs „Augen auf“ sind Bilder und Videos von Menschen aus der Ukraine auf den Leinwänden rechts und links von der Bühne zu sehen, Menschen auf der Flucht. Ein durch und durch gelungener Abend.

Der besondere Gast: Sängerin Zoe Wees. © Schachtschneider, Dieter