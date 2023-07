Stipendiaten stellen aus: Nachbarschaft, die Reibung schafft

Hessische Kulturstiftung

+ © Privat In der Antikensammlung: Kuratorin Sylvia Metz zeigt die von Marko Lehanka rot bemalten Schweineohren. © Privat

Die Hessische Kulturstiftung feiert das 30-jährige Bestehen ihres Stipendienprogramms mit einer Ausstellung in Kassel.

Wer bestimmt, was in ein Museum gehört? Welche womöglich fragwürdige Herkunft haben Exponate? Wie ändert sich der Blick darauf, was an kulturellem Erbe relevant ist? Inwiefern wird es immer wieder neu beurteilt und interpretiert?

Solche Fragen wirft die Ausstellung „Ever. Present. Past“ von ehemaligen Stipendiaten auf, mit der die Hessische Kulturstiftung in diesem Sommer in Kassel zu Gast ist. Die acht künstlerischen Positionen hat Sylvia Metz, Leiterin des Stipendienprogramms der Stiftung, mit ihrer Ko-Kuratorin Christin Müller ausgewählt und Werken im Museum Schloss Wilhelmshöhe und in der Neuen Galerie gegenübergestellt.

Das ist nicht nur eine „große Ehre“ für Hessen Kassel Heritage, wie Direktor Martin Eberle sagt. Das Ergebnis sind klug angelegte, ja brillante Konstellationen, die den Streifzug durch beide Museen lohnen.

Die Stiftung feiert mit vier Präsentationen das 30-jährige Bestehen ihres Stipendien- und Atelierprogramms – eine davon in Kassel. Weit über 200 Künstler, die in Hessen geboren wurden, zu Hause sind oder eine hessische Hochschule absolviert haben, konnten bereits ein Jahr lang in New York, London, Paris oder Istanbul arbeiten. Hunderte bewerben sich jedes Jahr. Das Bedürfnis, sich mit berühmten Sammlungen auseinanderzusetzen, Originale vor Ort zu studieren, habe sich seit Goethes Italienreise 1786 nicht verändert, sagt Sylvia Metz.

Aus den Werken dieser über 200 Absolventen – zum Stipendium gehört auch eine Ausstellung mit Katalogproduktion – hat Metz Arbeiten ausgewählt, die in den Dialog treten mit Kunst in Kassel. Ein Gemälde, mit dem sich Viola Bittl auf Malerei von Fritz Winter und Jonathan Lasker bezieht, ist eigens entstanden. Auch andere Arbeiten scheinen wie extra für Kassel gemacht – beispielsweise die Skulptur aus dem 3D-Drucker „Probably a Robbery“ von Zuzanna Czebatul.

Die Vorlage stammt aus Paris: Czebatul hat einen Ausschnitt der Fassade des Louvre mit einem 3D-Scanner erfassen lassen. Die Händchen haltenden Karyatiden – weibliche Figuren, die eine Säule ersetzen – sind in der Kombination mit Carl Friedrich Echtermeiers Länderfiguren (1876-1882) eine vielschichtige Reflektion über die Aneignung fremder Kulturen, über Raubkunst, Geschlechterbilder, Nationalismus, die Idealisierung von und den Zugang zu Kunst.

Indem Jan Schmidt mithilfe einer Beamerprojektion nur das Craquelé, also das feine Netz der über Jahrhunderte entstandenen Risse in der Malschicht, vom „Mädchen mit dem Perlenohrring“ mit einer Radiernadel in seinen Bildträger einritzt, thematisiert er Verfall und Vergänglichkeit, und er fragt, welche Bedeutung solche Bilder wie Vermeers omnipräsentes Gemälde haben. Die passende Nachbarschaft hier: Jan van Bijlerts „Eine alte Kupplerin bietet einer jungen Frau Juwelen an“ (um 1635).

Ikonen ihrer jeweiligen Zeit unter sich: In der Antikensammlung hängen Laura Schawelkas Aufnahmen nahe einem Marmorkopf der ägyptischen Königin Berenike II.: Fotos der ersten Kopie der Büste der Nofretete sowie der Wachsfigur von Model Kendall Jenner bei Madame Tussauds in Berlin werfen Fragen nach Original und Replik, Vorbild und Nachahmung auf.

In einer Vitrine sind rot bemalte getrocknete Schweineohren zu sehen, wie man sie als Kausnacks für Hunde kaufen kann. Daneben: ein bronzener „Schweinsfuß“, der Fuß eines Kästchens. 1800 Jahre alt, sowie drei Zehen und ein Daumen aus der Kaiserzeit, ebenfalls in Bronze.

Was sind die Kriterien, nach denen im Museum gesammelt wird? Marko Lehanka treibt diese Frage mit diesem Werk „Ohne Titel (Rote Ohren)“ von „1996 n. Chr.“ provokativ auf die Spitze.

Bis 24.9., Di-So 10-17 Uhr. Eintritt 6 Euro, Besuch des jeweils zweiten Ausstellungsortes 4 Euro. hkst.de, heritage-kassel.de

+ In der Neuen Galerie: Zuzanna Czebatul mit ihrem 3D-Druck sogenannter Karyatiden-Figuren aus dem Louvre-Innenhof. © Mark-Christian von Busse