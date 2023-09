Kaya Yanar - ein sympathischer Dampfplauderer

Teilen

Zu Gast in der Kasseler Stadthalle: Kaya Yanar trat mit seinem aktuellen Programm „Fluch der Familie“ auf. © Andreas Fischer

Comedian Kaya Yanar bequatschte in Kassel 1500 Zuschauer – ohne Punkt und Komma

Quatschkopf, Labertasche, Dampfplauderer. Alter, der Typ kann einem ein Ohr abkauen. Kaya Yanar ist fast so gefährlich wie Hessi James, jener Hochgeschwindigkeits-Laberer aus dem Badesalz-Sketch, der so lange auf Cowboy John G. G. Tucker einredet, bis dem Blut aus dem Ohr rinnt. Dann ist Tucker tot.

Gottseidank: So weit kam es in der vollbesetzten Kasseler Stadthalle nicht. Aber einigen der 1500 Zuschauer dürfte der Kopf gequalmt haben angesichts des unablässigen Redeschwalls, den Comedian Yanar über den Bühnenrand in den Saal schwappen lässt. Yanar textet ohne Punkt und Komma. An der ein oder anderen Stelle kann einem da schon mal schwindelig werden. Intellektuell überfordert wird indes niemand.

Im Programm „Fluch der Familie“ reflektiert der Comedian Sozialisations-Erfahrungen, die er im Zusammenleben mit seinen türkischen Eltern und seinem Bruder machte und vergleicht das eigene Aufwachsen in Deutschland mit dem seiner Söhne in Zürich, wo Yanar nebst schweizerischer Ehefrau seit Jahren lebt. Der Vergleich der verschiedenen Länder, ihrer unterschiedlichen Kulturen und Mentalitäten eröffnet Yanar ein weites Feld, auf dem er sich knapp zwei Stunden lang verbal austobt. Komiker, Ulknudel, Spaßvogel: Wenn der TV-bekannte Entertainer über Vater, Mutter und Bruder quatscht, kriegen alle ihr Fett weg – aber so richtig! Manchmal droht sich die Quasselstrippe um Kopf und Kragen zu reden. Dennoch überwiegt der liebevolle Blick auf die Herkunftsfamilie. Liebevolle Diskriminierung: Der Ethno-Comedian gibt das Abweichen der eingewanderten Altvorderen von der Leitkultur-Norm nicht der Lächerlichkeit preis. Oder, na ja, manchmal vielleicht doch. Aber dabei lässt er seine Eltern zugleich als veritable Charakterköpfe in einem komischen Light-Kultur-Universum erscheinen, die er trotz aller Mängel dennoch ins Herz schließt.

Der in die Schweiz ausgewanderte Türke kann gar nicht anders. Er ist ein veritabler Menschenfreund, ein Sympath wie er im Buche steht. Dem nichts fremder ist als diffamierendes Abkanzeln anderer, womit einige Comedy-Kollegen so billig punkten. In der freundschaftlichen Umarmung lacht Yanar mit dem Anderen über dessen Anderssein und zugleich über sein eigenes. Anstatt sich beleidigt abzuwenden, lacht das Gegenüber herzlich mit. Yanar motiviert dazu, das Andere in sich selbst zu suchen, um am Ende mit Ödon von Horvath ironisch zu sagen: eigentlich bin ich ja ganz anders, ich komme nur zu selten dazu.

Häufiger kommt Yanar dazu fremde Sprachen und Dialekte zu imitieren – das ist sein Ding. Am lustigsten ist die Nachahmung der „Baby-Brabbel-Sprache“ seines Sohnes. Blöd nur, dass sich dadurch die Sprachentwicklungsverzögerung des Kleinen noch vertieft. Yanar erzählt, wie seine Frau ihn mal fragte: „Warum laberst du eigentlich so schnell?“ Antwort: „Ich will in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Gags unterbringen.“ Einige sind zwar ziemlich flach und berechenbar. Doch in der Spaß-Gesellschaft ist der Flachwitz König.

Von Matthias Pfannkuche