Sie tanzt ihren großen Traum:

+ Mit Leidenschaft dabei: Deborah Smith-Wicke (Mitte) und ihre Tanz-Studentinnen. Seit zehn Jahren lehrt sie mit ihrem Team staatlich anerkannten zeitgenössischen Tanz in Kassel. Foto: Malmus

Kassel. Sie hat eine Vision und arbeitet seit zehn Jahren daran, dass sie sich erfüllt. Denn Deborah Smith-Wickes großer Traum ist es, mit einer eigenen Compagnie die Tanzbühnen zu erobern. Einige der von ihr ausgebildeten Tänzer tun das bereits, denn vor zehn Jahren gründete sie „sozo - visions in motion" (Visionen in Bewegung) - eine staatlich anerkannte Berufsfachschule für zeitgenössischen Bühnentanz in Kassel.