Drei Gründe, warum es lohnt, heute den „Tatort: Damian“ einzuschalten

Franziska Tobler und ihr Kollege Friedemann Berg ermitteln seit 2017 im Schwarzwald-„Tatort“. Gespielt werden sie von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner. Doch in der Folge „Damian“ muss die Kommissarin ohne ihren Kollegen ran. Dafür bekommt sie aber Unterstützung von Ermittler Luka Weber (Carlo Ljubek). Drei Gründe, warum sich das Einschalten am Sonntag, 20.15 Uhr, diesmal ganz besonders lohnt.

Der Ersatz-Tatort-Kommissar

Zum ersten Mal in der Geschichte des „Tatorts“ gibt es einen Ersatz-Kommissar. Carlo Ljubek spielt Ermittler Luka Weber so mürrisch und schlagfertig zugleich, dass man unbedingt mehr von ihm sehen möchte. Völlig übermüdet, ohne Schlaf, schleppt er sich mit seiner Kollegin Franziska Tobler (Eva Löbau) von Verhör zu Verhör. Kaum gibt es eine Pause, nicken sie ein – auf dem Rücksitz des Autos, im Warteraum des Präsidiums. Trotzdem gelingt es dem Team, am Fall dran zu bleiben: Eine Leiche wurde in einer abgebrannten Waldhütte entdeckt, ganz in der Nähe wurden zwei weitere Tote gefunden, ein Tennislehrer und seine Schülerin. Im Frühjahr kehrt Kommissar Friedemann Berg wieder zurück – hoffentlich war es nicht der erste und letzte Einsatz für Luka Weber.

Der Nachwuchsdarsteller im Tatort

Der erst 24-jährige Südtiroler Thomas Prenn hat im „Tatort: Damian“ seine erste Hauptrolle. Gerade erst hat er sein Schauspielstudium in Berlin beendet. Prenns Spiel des verstörten und überlasteten Studenten Damian Rombach ist intensiv und eindringlich. Auch Damian ist schlaflos im Schwarzwald – überlastet, entfernt von seinen Eltern, der Freundin und Freunden. Außerdem hört er Stimmen. Was stimmt nicht mit diesem jungen Kerl, der so unheimlich wirkt?

Der Fall

Burnout und psychische Belastung sind allgegenwärtige Phänomene. Lars Hubrich (Drehbuch) und Stefan Schaller (Drehbuch/Regie) haben einen „Tatort“ geschaffen, der sich damit auf allen Ebenen beschäftigt. Alle zentralen Figuren sind überfordert und geraten an ihre Grenzen. Dadurch wirkt es, als stehe manchmal die Spannung hinten an – doch am Ende weiß man, das täuscht.