 "Tatort" aus Ludwigshafen: "Leonessa" - eine Milieustudie zwischen Parkdeck und Parkbank

Prostitution, Alkoholismus und ein unzertrennliches Liebespaar. Das sind die Zutaten für den neuen ARD-Tatort aus Ludwigshafen.

Tatort aus Ludwigshafen am 08.03.3030 um 20.15 Uhr in der ARD

am 08.03.3030 um 20.15 Uhr in der Große Liebe zwischen Prostitution und Alkoholismus

Lena Odenthal und Johanna Stern ermitteln im sozialen Brennpunkt

Diese beiden Jugendlichen sind wie Brangelina. In glücklicheren Tagen nannte man so das innige Miteinander der Schauspielstars Brad Pitt und Angelina Jolie. Vanessa (Lena Urzendowsky) und Leon (Michelangelo Fortuzzi) werden entsprechend „Leonessa“ genannt – und das ist auch der Titel des neuen Ludwigshafener „Tatorts“.

Tatort aus Ludwigshafen in der ARD: Porträt von perspektivlosen Jugendlichen

Wolfgang Stauch (Buch) und Connie Walther (Regie) inszenieren im Tatort aus Ludwigshafen (ARD) ein Porträt von perspektivlosen Jugendlichen, die den Tag auf einer Parkbank verbringen, überraschend teure Klamotten und Handys kaufen und immer wieder in der Gastwirtschaft von Hans und Hanne Schilling Gin Tonics schlürfen.

Zu Beginn der SWR-Episode wird Wirt Hans erschossen aufgefunden. Seine Westernkneipe ist der Mittelpunkt im tristen Stadtteil Oggersheim mit seinen Wohnblocks, Einkaufszentren und Parkdecks. Samir (Mohamed Issa) findet den Toten, verhält sich aus Sicht der Polizei aber verdächtig. Die Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) müssen eine schwierige Gemengelage durchdringen.

Heute Abend seht ihr einen neuen #Tatort aus Ludwigshafen. Einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen gibts schon vorab hier: https://t.co/s9BI34UqNH pic.twitter.com/O8J3Xr2oPs — Tatort (@Tatort) March 8, 2020

Tatort aus Ludwigshafen in der ARD: Von Arbeitslosigkeit und Alkoholsucht

Es wird in der Tatort-Folge aus Ludwigshafen bald klar, dass die drei jungen Leute Vanessa, Samir und Leon irgendwie in die Sache verwickelt sein können. Welche Beziehungen haben sie zueinander? Warum haben Vanessa und Leon so viel Geld, wenn die eine doch aus einem Arbeitslosen-Haushalt kommt und selbst keine Berufstätigkeit ausübt und der andere mit seiner völlig abgestürzten Mutter klarkommen muss und mehr und mehr wie diese am Rande einer Alkoholsucht laviert.

Tatort aus Ludwigshafen in der ARD: Verdienen die Jugendlichen ihr Geld auf dem Strich?

Interessiert die zuständigen Erwachsenen eigentlich, womit die Teenager den ganzen Tag verbringen? „Wir stehen dumm in der Gegend rum“, antwortet Vanessa auf die Frage von Tatort-Kommissarin Stern, was die Jugendlichen machen. Bald steht der Verdacht im Raum, dass sich Vanessa und Leon prostituieren. Welche Rolle spielte dabei Kneipenwirt Hannes?

Video: Das sind die beliebtesten "Tatort"-Ermittler

Einschalten lohnt sich auch am 29.03.2020, dann wird der Tatort aus Göttingen "Krieg im Kopf" über geheime Hirnforschung in der ARD ausgestrahlt.