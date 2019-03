„Tatort“: 75. Fall der Kölner Kult-Kommissare ist alles andere als explosiv

Jubiläum beim „Tatort“: „Bombengeschäfte“ ist der 75. Fall der Kölner Kult-Kommissare – und kommt dafür recht unspektakulär daher. Aber ist er deshalb misslungen? Fragen und Antworten zum neuen Fall.

Worum geht es in dem Tatort „Bombengeschäfte“?

Der Kölner Fall beginnt auf der Baustelle: Ein Baggerfahrer stößt auf eine Weltkriegsbombe. Das Gebiet wird evakuiert, die Sprengmeister rücken an. Darunter auch Peter Krämer (Beat Marti), der die entschärfte Bombe entsorgen soll. Dann ein lauter Knall: Der Bombenexperte ist in einem nahegelegenen Waldstück mitsamt seinem Transporter in die Luft geflogen. Ein Arbeitsunfall? Oder doch Mord? Schließlich war die Fliegerbombe ja eigentlich entschärft. Das Kölner Kommissarduo Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär), merkt recht schnell, dass es sich um keinen gewöhnlichen Unfalltod handelt – und gräbt tief im Privatleben des Toten.

Wer hat sich das ausgedacht?

Drehbuch und Regie lagen in den Händen von Thomas Stiller, der mit „Bombengeschäft“ nun den dritten Kölner „Tatort“ auf die Fernsehbildschirme bringt. Der gebürtige Wiesbadener stand in den 1990er-Jahren selbst einmal als Schauspieler vor der Kamera. Inzwischen hat er sich allerdings ganz dem Regisseurs- und Autorendasein verpflichtet – und wurde dafür unter anderem mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehkrimipreis ausgezeichnet.

Ist „Bombengeschäft“ nah an der Wirklichkeit?

Absolut. Fliegerbomben werden in Köln, das während des Zweiten Weltkriegs so häufig und heftig bombardiert wurde wie keine andere deutsche Stadt, beinah wöchentlich gefunden. Wer in Köln bauen will, ist verpflichtet, sein Grundstück vorher auf Kampfmittel untersuchen zu lassen – dennoch ist der Bauboom ungebremst. Ein brisantes Thema, das der „Tatort“ ebenfalls aufgreift.

Wie schlagen sich die Ermittler?

Nun ja, sie ermitteln. Das ist dann aber auch schon alles. Schleppen die beiden eher launischen Kommissare für gewöhnlich ihre privaten Probleme mit zur Arbeit oder geraten gerne mal aneinander, kommt in „Bombengeschäft“ nicht ein persönliches Gespräch zwischen den beiden zustande. Einzig Assistent Norbert Jütte (Roland Riebeling), der seit vergangenem Jahr den Kommissaren zuarbeitet und irgendwie immer noch der „schräge Neue“ ist, bringt als rheinische Frohnatur mit einer eher lockeren Arbeitshaltung etwas Komödiantisches in den Krimi.

Lohnt sich das Einschalten?

Das schon. Zwar wird kein Zuschauer bei „Bombengeschäft“ vor Spannung in Ohnmacht fallen – dennoch macht es Freude, den Ermittlern bei der Arbeit zuzusehen. Und selbst mitzuraten! Denn Thomas Stiller hat mit „Bombengeschäft“ einen klassischen „Wer ist der Täter?“-Krimi geschaffen, der Zuschauer hat keinen Vorsprung vor den Ermittlern.

