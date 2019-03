So war der Tatort aus Kiel: Klug, tiefgründig und witzig

Im Kieler „Tatort“ schießt Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) schon mal auf sein Auto. Im aktuellen Fall „Borowski und das Glück der Anderen“ bleibt anderes im Gedächtnis. Unsere TV-Kritik.

Zum Beispiel ein Rasenmäher, der ein Wohnzimmer verwüstete, sowie eine im Mixer zerschredderte Fernbedienung. Und die kaltblütige Zufälligkeit und Beiläufigkeit, mit der Kassiererin Peggy (Katrin Wichmann) ihren wohlhabenden Nachbarn, einen Dolmetscher, erschoss. Nebenbei: Man müsste einiges übersetzen, um sich solch einen Lebensstil leisten zu können.

Was ist Glück? Der wunderbare, weil kluge, tiefgründige und witzige „Tatort“ des Borowski-erfahrenen Teams Sascha Arango (Buch) und Andreas Kleinert (Regie) kreiste um diese Frage. Ist Glück die Routine, Mütze und Schlüssel zielsicher an die immer gleiche Stellen im Hausflur zu werfen? Die Vertrautheit einer langen Paarbeziehung? Oder der Genuss von Edelpralinen und Champagner? „Ferien für immer“? „Das wäre mir zu lang“, so Peggys Mann, Elektriker Micha (Aljoscha Stadelmann, der mal zum Kasseler Staatstheater-Ensemble gehörte).

Für Peggy, die sich an ihrer Kasse „wie ein Niemand“ fühlt, „unsichtbar, wie Luft“, wurde der Traum vom Reichtum zur fixen Idee. Sie wurde zur Täterin, scheinbar „motivlos, perfekt getimt, absolut sinnlos“, wie die Ermittler rätselten. Borowski aber tut seine junge Partnerin Mila Sahin (Almila Bagriacik) gut. Er war locker wie selten.

