Vorschau zum Münchener Tatort: Eine Software ist Zeuge

Im neuen Münchener Tatort wird es philosophisch: Wie geht man mit einem Zeugen um, der kein Mensch, sondern eine Künstliche Intelligenz ist?

Ein Mädchen ist verschwunden: Die 14-jährige Melanie Degner (Katharina Stark) lebte alleine mit ihrer depressiven Mutter, zurückgezogen in ihrem Zimmer. Ein einsames Kind. Jetzt ist sie weg.

Aber ohne Leiche kein Fall für die Mordkommission, mag man meinen, und das wissen auch die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl). Doch weil Batic den Vater des Kindes kennt, winken die beiden Münchner „Tatort“-Routiniers nicht gleich ab und sehen sich schon bald mit großen, ja geradezu philosophischen Fragen konfrontiert.

Denn die einzige Zeugin in diesem Fall ist keine menschliche, sondern ein Computerprogramm namens Maria. Eine Künstliche Intelligenz (KI), eine Software, die auf dem Laptop des Mädchens installiert ist und die Kommissare dann auch gleich rotzfrech anspricht: „Keine Angst, ich beiße nicht.“ Maria ist der digitale Strohhalm, an den sich Batic und Leitmayr klammern. Nur das Programm scheint zu wissen, wohin und mit wem Melanie gegangen ist.

Eine Software wird verhört

„Vergiss nicht, sie zu belehren“, sagt Batic kurz vor dem ersten Verhör, und mal abgesehen davon, wie man mit so einem Ding spricht (für Leitmayr ist das alles sichtlich befremdlich): Kann man einem Computer trauen? Oder auch (und hier wird’s interessant): Kann die Aussage einer Software vor Gericht einen Haftbefehl erwirken? Denn, so viel sei vorweggenommen: Einfach so und alleine ist Melanie nicht abgehauen.

Nachdem zuletzt im Berliner Tatort ein Cappuccino-Roboter einen Menschen umgebracht hat, beschäftigte sich auch Regisseur Sebastian Marka für „KI“ mit dem immer komplexer werdenden, in diesem Fall kommunikativen wie „emotionalen“ Zusammenspiel von Mensch und Computer. Rausgekommen ist ein guter Krimi für alle, denen weniger an einem spannenden „Räuber und Gendarm“-Spiel als vielmehr an (hier etwas seicht klingender) Zukunftsmusik gelegen ist.