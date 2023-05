„The Voice Kids“: Teilnehmerin aus Kassel schon jetzt eine Gewinnerin

Von: Kirsten Ammermüller

Die Kasseler Kandidatin Daniela ist im Finale. Nun ist es nur noch ein kleiner Schritt zum großen Sieg. Doch schon jetzt ist sie eine Gewinnerin.

Sie alle sind bereits jetzt schon Gewinner: Zwölf Kinder im Alter zwischen 10 und 15 Jahren stehen heute Abend im Finale von „The Voice Kids“ auf der Bühne und geben alles, um vom Publikum daheim an den TV-Bildschirmen eine Stimme zu bekommen. Unterstützung erhalten sie von den Coaches, die sie seit den Blind Auditions mit professionellen Tipps begleitet haben.

„Es ist alles furchtbar aufregend und toll und das ganze Team von ,The Voice Kids’ ist super nett“, sagt Daniella. Sie kommt aus Kassel und steht heute Abend als Finalistin auf der Bühne.

Wer sind die Coaches?

Die Coaches in der elften Staffel von „The Voice Kids“ sind: Wincent Weiss, Lena Meyer-Landrut, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier sowie Alvaro Soler.

Wer sind die Finalisten?

Lena Meyer-Landrut hat ein reines „Mädels-Team“, wie sie selbst stolz sagt. Dazu gehören Fia (11) aus Berlin, Alexandra (14) aus Bad Nauheim und die Kandidatin Daniella (10) aus Kassel. Doch auch Michi und Smudo haben drei Kandidatinnen: Emma (15) aus Wien, Khady (15) aus Hamminkel und Eywa (12) aus Weilmünster. Im Team Alvaro Soler treten Andrea (10) aus Wien, Fiona (15) aus Newbridge in Irland und Adrian (14) aus Eynatten in Belgien an. Wincent Weiss tritt mit Toby (13) aus Kettering in England, Ellice (15) aus Fürstenwalde und Jayden (15) aus Duisburg an.

Gibt es Besonderheiten?

Fia wird ihren Song „Dear Mr. President“ von Pink mit Elementen der Gebärdensprache performen. Die Schwester der Kandidatin hat eingeschränkte Hörfähigkeiten. Auch alle anderen Songs werden von Deaf Performern – Musikdolmetschern – durch Gestik, Mimik und Bewegungen ausgedrückt.

„Denn Musik berührt nicht nur, Musik verbindet, Musik schließt niemanden aus“, so der Sender. Mit ihrem Song „I Have Nothing“ von Whitney Houston hat die damals neunjährige Daniella alle Coaches überzeugt. Lena sagt über ihre jüngste Kandidatin: „Daniella ist erst zehn Jahre alt, aber klingt total erwachsen – super faszinierend.“ Daniella wird „Heroe“ von Mariah Carey singen. Unterstützung vor Ort erhält sie von ihrer Familie. Natürlich hofft sie, dass möglichst viele Menschen für sie stimmen, meint dann: „Wir sind aber alle schon jetzt Gewinner.“

Wie kann das Publikum abstimmen?

Alle zwölf Finalisten singen jeweils einen Solo-Song sowie zu viert mit ihrem Coach ein gemeinsames Lied. Am Ende entscheidet das Publikum live per Telefon- und App-Voting. Die Siegerin oder der Sieger erhält eine Ausbildungsförderung von 15 000 Euro und eine professionelle Aufnahme.

