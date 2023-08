Theater öffnet Hasan eine neue Welt

Teilen

Studio Lev bringt „Nichts. Was im Leben wichtig ist.“ auf die Bühne: Unser © zeigt von links Norina Kindermann

Studio Lev schafft Perspektiven für junge Leute – Premiere am Donnerstag, 17. August

Kassel – „Nichts bedeutet etwas im Leben, deshalb lohnt es sich nicht, irgendetwas zu tun.“. Hätte Hasan Valeriev sich diesen Satz aus Jane Tellers „Nichts. Was im Leben wichtig ist.“ zur Philosophie gemacht, wäre er heute nicht da, wo er jetzt steht.

Auf der Suche nach einer Leidenschaft traf der 15-Jährige im Mai 2022 im Jugendzentrum auf Lidia Schwagerus und Charly Braun vom Verein Studio Lev. Sie warben für ein Tanztheaterangebot. „Zum Glück“, sagt er.

Früher habe er sich verstellt, „ich habe eine Maske getragen, ich habe mich geschämt und so. Durch das Schauspielen bin ich viel freier und selbstbewusster geworden.“, erzählt er. Zusätzlich bot das Theaterspielen ihm eine neue Perspektive. So schrieb er früher schlechte Noten und besuchte eine Hauptschule. Seit ihm klarwurde, dass er für eine Zukunft als Schauspieler ein Abitur benötigt, arbeitet er darauf hin. Er wurde besser im Unterricht, nun besucht er die Carl-Schomburg-Schule auf Realschulniveau.

Während Hasan entdecken konnte, was für ihn im Leben wichtig ist, sieht es bei Pierre-Anthon ganz anders aus. Von diesem Siebtklässler handelt Janne Tellers Roman. Der Protagonist stellt die Sinnhaftigkeit jeglicher Handlungen oder Dinge in Frage, woraufhin seine Mitschüler versuchen, seinen Nihilismus durch das Sammeln bedeutsamer Gegenstände zu entkräften. Hierbei entsteht ein philosophisches Dilemma, erklärt der junge Regisseur Janis Knorr: „Man kommt in ein Ranking von Bedeutung.“. Unter seiner Regie feilte der siebenköpfige Cast drei Wochen lang an dem Stück nach der Romanvorlage. Hierzu trafen sich die jungen Leute täglich im Dock 4 zu ganztägigen Schauspielproben und Mittagessen.

„Wir machen das sehr intensiv, man wächst in diesen täglichen Proben sehr stark zusammen und fühlt sich wohl mit den Menschen“, lobt Paula Schulze, die im Stück Agnes spielt. Hasan erging es in seiner Rolle als Hussein bei den Proben ähnlich: „Wir vertrauen uns alle. Wenn man Texte vergisst, hilft man einander.“

Besonders als Ferienaktivität eigne sich Schauspielen super, „Früher sind wir in den Ferien meistens nicht weggefahren. Ich verbrachte viel Zeit zuhause, da floss eine Menge Energie weg“, erzählt Paula. Heute kann sie ihre Kraft bündeln und in die Theaterarbeit stecken. Auch sie durchlebte durch das Theaterspiel einen starken Wandel. „Es hilft sehr mit dem Selbstbewusstsein. Ich war früher schüchtern und das hat mir super geholfen.“, erklärt die 19-jährige Darstellerin.

Premiere am 17. August, 20 Uhr, im UK14. Viele weitere Termine. Tickets an Vorverkaufsstellen, unter ADticket.de und Abendkasse.